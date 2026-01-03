狂灌咖啡照樣睏？ 工程師一查「每晚呼吸停止數百次恐中風」 3

狂灌咖啡也沒用！竹科工程師的王先生，近一年來頻繁出現注意力無法集中、工作品質不佳，甚至連開車都打起瞌睡的驚險情況，起初以為只是長期高壓工作與熬夜的後遺症，每天灌咖啡硬撐，直到另一半因他夜間鼾聲如雷，且會突然「斷氣」數秒後爆出巨大聲響，崩潰要求分房睡後，才驚覺事態嚴重，就醫發現已是「重度阻塞型睡眠呼吸中止症」，嚴重恐致中風、心肌梗塞。

收治病人的中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志表示，經居家睡眠檢測發現，王先生的睡眠呼吸中止指數（AHI）高達60，意即每小時呼吸停止次數達60次，整晚累計「暫時停止呼吸」高達數百次。

陳俊志指出，類似案例在竹科並非特例，許多工程師久坐缺乏運動、外食重口味，容易造成高血壓與BMI指數超標，這些都會提高罹患睡眠呼吸中止症的風險。

睡眠呼吸中止症對人體最大的危害就是全身性缺氧！陳俊志說，當身體反覆缺氧，會產生大量自由基，進而加速血管粥狀硬化與形成血栓，使血管失去彈性。一旦血栓發生在腦部即為中風，發生在心臟則為心肌梗塞。許多壯年猝死的案例，可能與未被診斷出來的睡眠呼吸中止症有關，絕不可將其視為單純的打呼而輕忽。

以王先生為例，在接受手術治療並搭配持續使用正壓呼吸器後，睡眠結構大幅改善，深層睡眠比例顯著提升，精神變好、也找回昔日工作效率與水準，困擾已久的晨起頭痛與口乾舌燥也隨之改善。

陳俊志提醒，咖啡因僅能短暫提神，若發現自己或家人有長期打呼、睡不飽、白天異常疲累的症狀，應盡速進行專業睡眠檢測，及早發現與治療，別讓缺氧偷走了健康。

