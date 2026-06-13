狂灌蜂蜜水！他回診「直接洗腎」 醫嘆：別再輕信偏方

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腎臟科醫師洪永祥近日分享一起真實案例，一名原先控制良好的慢性腎衰竭第四期患者，為了延緩洗腎，竟天天狂喝高達二千毫升的野生蜂蜜水，結果導致血糖、尿酸全面失控，腎功能在三個月內急速惡化，回診當天就被立即安排洗腎。

蜂蜜水。（示意圖／中天新聞）

該患者原本病情追蹤得宜，血糖、尿酸及血脂肪數據都維持在標準範圍內，相當穩定。洪永祥表示，一般從第四期走到洗腎約需五年時間，但只要好好控制，其實有望將病程延長。然而在一次間隔三個月的回診中，患者的腎功能嚴重惡化，直接掉進最危險的第五期。

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檢查報告顯示患者的尿酸飆升至9.0（男性應低於7.0毫克／分升），糖化血色素也高達9.0%以上，血糖、尿酸與膽固醇全面失控。在排除感冒與感染等因素後，洪永祥追問患者的日常飲食，患者才坦承因為擔心自己快要洗腎，聽信偏方開始天天喝下高達二千毫升的野生蜂蜜水。

蜂蜜神話如何破滅

近來網路流傳著「喝野生蜂蜜能護腎」的說法，洪永祥強調這完全是被神化的迷思。洪永祥表示，多數民眾都清楚精緻糖與果糖會引發肥胖與高血糖，卻誤以為蜂蜜是天然的就毫無負擔。他解釋，蜂蜜泡水飲用在水分與單醣的雙重加持下，自然會讓人產生精神變好、體力充沛的錯覺。但是，蜂蜜的主要成分是葡萄糖與果糖兩種單醣。

洪永祥進一步解釋，其中果糖在體內會加速轉換為尿酸；同時，大量單醣也會導致血糖飆高，腎功能在雙重打擊下加速惡化。該名患者天天大量灌入蜂蜜水，不僅讓體重增加，更引發尿酸與血糖雙雙飆高，連帶拖垮僅存的腎功能。

洪永祥呼籲，目前仍有不少慢性腎衰竭患者迷信野生蜂蜜水的神效，但他強調，真正能護腎的方法就是「多喝白開水」，只要把日常白開水的水分補充充足即可，千萬別再輕信偏方狂喝野生蜂蜜水。

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