狂炸全場！張員瑛將來台「第五度」接AAA主持棒

南韓女團IVE人氣成員張員瑛，即將在AAA擔任主持人。（圖／翻攝自張員瑛IG）





南韓女團IVE，先前在MAMA舞台上連唱多首歌曲嗨翻全場，就在出道四週年，唱片公司釋出他們出道前的練習片段。團員中號稱「人間洋娃娃」的張員瑛，憑著超高人氣，今年將第五度接下AAA頒獎典禮主持棒，也讓粉絲相當期待。

IVE〈REBEL HEART〉：「We are rebels in our heart，Rebels in our heart，We are rebels in our heart，We are rebels in our heart，不會屈服，We are rebels in our heart。」

在MAMA頒獎典禮上勁歌熱舞，大放異彩，IVE六位女孩一登台瞬間開炸，引爆全場。

IVE〈XOXZ〉：「Give me the X，Give me the O，Give me the LOVE，只要是你，一切都要，I want it all XOXZ，I want-want-want it all，I want-want-want it all。」

又唱又跳整套動作，行雲流水一氣呵成，就在出道四周年之際，唱片公司公佈IVE出道前最後評鑑的經典畫面，六位成員一頭黑色長髮，青澀模樣卻仍然看得出已經蓄勢待發，準備登場。

2021年，韓國四代女團IVE橫空出世，以自信又甜美的形象圈粉無數，擄獲海內外大票粉絲。由六位成員秋天、兪真、怜、員瑛、麗茲、李瑞，組成平均年齡21歲，平均身高更是逼近170公分，被稱為是長腿女團。才剛出道，就一舉奪下包括AAA、金唱片，以及亞洲流行音樂大獎等多項年度最佳新人獎，橫掃樂壇。

其中張員瑛更憑著精緻臉蛋以及超逆天大長腿，獲封「人間洋娃娃」的稱號。張員瑛不只有超高人氣，還有良好的臨場應變能力，從2022年開始就接下重擔，主持南韓年度頒獎典禮AAA亞洲明星盛典。

IVE成員張員瑛：「非常榮幸能在10周年這樣的時刻，作為主持人站上這個舞台，即將到來的12月6日，我們相約在AAA 2025見面吧。」

就在AAA舉辦十周年，也將是由張員瑛第五度接下主持棒。而張員瑛更是時尚的引領者 ，新剪的「漫畫瀏海」空靈中帶點慵懶，已經成為韓系少女仿效的最夯髮型。這回AAA頒獎盛事，女神將在台灣現身，更讓全台粉絲引頸期盼。



