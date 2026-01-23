專題組／報導

現代青少年為偶像砸錢的瘋狂行徑令人咋舌，但回望爸媽、爺奶那一輩，追星的狠勁可謂不遑多讓。當年風靡全台的歌仔戲小生楊麗花，憑藉濃眉大眼的英挺扮相，16歲便一舉成名，從廣播一路紅到電視。資深演員尤美芳回憶，楊麗花當年是無數女性的心靈寄託，甚至有粉絲因感情不順，抱著「老公像她該有多好」的投射，傾盡財力追隨。每逢公演，死忠「花迷」不僅南北奔波，更在現場「拚場」應援，金條、金項鍊甚至是現金直接往台上砸，瘋狂程度至今仍是演藝圈的一段傳奇。

本周《台灣演義》播出「歌仔戲巨星 楊麗花」，回顧她的傳奇故事。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

廣告 廣告





狂熱「花迷」寵偶像拚財力 金條、現鈔全往台上丟

台灣一代歌仔戲小生楊麗花，俊秀外表吸粉無數。(圖／台灣演義)





楊麗花在劇班出生、長大，從小耳濡目染，3、4歲就開始上台跑龍套，熱愛演戲的她，幾乎每個角色的台詞都能朗朗上口。7歲，原本應該是上小學的年紀，楊麗花堅持要留在戲班和父母繼續演戲。在媽媽的調教下，楊麗花開始練丹田、走台步、劈腿拉筋、舞槍弄棍，展開她的歌仔戲人生。23歲那年，楊麗花扮演岳飛踏進電視圈，成功拓展知名度，尤其她164公分身高，配上約5公分的高靴子，高挑挺拔的身形，舉手投足間充滿魅力，讓她成了最受歡迎的「男主角」，風靡台灣婦女。 更多精采節目請見台灣演義





✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

✅訂閱台灣演義Youtube ，更新最精彩內容 ：請點我

✅按讚台灣演義FB，掌握最新節目 ：請點我

原文出處：狂熱「花迷」寵偶像拚財力 金條、現鈔全往台上丟

更多民視新聞報導

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲

溫和男突變易怒狂！頭痛又頭暈 顱底長了大型腦下垂體腫瘤

OnlyFans女星當街遭綁！行車紀錄器全拍下 墨國女性安全亮紅燈

