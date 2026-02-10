狂犬病發病致死率達100％ 「牠」為主要染疫物種

疾管署、防檢署呼籲，春節郊遊民眾應避免接觸野生動物，防範狂犬病風險。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕農曆春節連假將近，許多民眾規劃走春、賞花或郊外踏青。疾病管制署與動植物防疫檢疫署今(10)日聯合呼籲，今年1月確診11件狂犬病陽性動物，民眾從事戶外活動時，切勿主動接觸、逗弄或捕捉野生動物，以免暴露在狂犬病風險之中；若遭野生動物咬傷，即使是野貓、野狗也應就醫，由醫師依傷口出血情況評估是否需接種狂犬病疫苗或免疫球蛋白。

動植物防疫檢疫署科長許家寧表示，狂犬病為人畜共通傳染病，主要透過感染動物的唾液，經抓傷或咬傷進入人體。感染狂犬病的動物通常具有攻擊性，可能出現不怕人、行為異常或主動接近民眾的狀況，風險不容忽視。

防檢署長期監測國內野生動物狂犬病情形，台灣目前疫情仍侷限於野生動物，其中鼬獾是最主要的保毒宿主。自112年至115年1月止，累計監測2597件野生動物檢體，確診137件，其中鼬獾就占136件，白鼻心1件。每年10月至隔年3月是鼬獾活動頻繁期，中低海拔的山麓丘陵地帶為其主要活動範圍。今年1月已出現11件鼬獾確診案例，民眾務必提高警覺。

許家寧提醒，民眾應確實遵守「二不一要」原則：不棄養或放養家中寵物、不接觸、捕捉及飼養野生動物，以及要定期帶犬貓與人工飼養的食肉目動物接種狂犬病疫苗，才能共同守護自己、家人與毛孩的健康。若在鼬獾常出沒區域發現行為異常、狂躁或死亡的鼬獾，應立即遠離並通報地方動物防疫機關處理。

至於近期狂犬病案件是否有激增趨勢？許家寧說明，今年一月檢出的11件案例中，部分為去年12月檢體之遞延報告。若以年度平均每月約10件的數據觀察，目前疫情趨勢尚屬持平。然而，數據顯示鼬獾仍是國內主要的染病物種。

疾管署副署長林明誠指出，狂犬病毒一旦透過抓咬傷口進入人體，若未及時處置，發病後致死率幾近100%。不過，只要在暴露後第一時間就醫，並依醫囑完成狂犬病暴露後預防接種，就能有效降低發病風險。

疾管署疫情中心主任郭宏偉也補充，國內自2002年迄今，累計3例人類狂犬病確定病例，分別發生於2002年、2012年及2013年，且皆為境外移入，3人全數不幸死亡，顯示狂犬病的致命性極高，絕不可輕忽。

林明誠呼籲，民眾從事戶外活動時，務必避免接觸野生動物。野貓、野狗亦有與野生動物接觸後染疫的風險，民眾在郊外應嚴守不碰觸、不餵食野生動物，也建議帶自家毛小孩接種狂犬病疫苗。

若不慎遭動物抓咬，林明誠指出，請牢記四字口訣「記、沖、送、觀」：記住動物外觀與行為、以肥皂與大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒，並儘速送醫，由醫師評估是否接種免疫球蛋白，並依時程在第0、3、7、14天完成4劑人用狂犬病疫苗。

