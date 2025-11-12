狂甩46公斤！日女粉為憧憬的《涼宮春日》減肥，勵志故事再瘋傳
動漫角色的魅力無遠弗屆，甚至足以成為一個人改變的契機。在日本，一位名叫做「安田恵梨」的女性，因為憧憬知名輕小說《涼宮春日》系列中的女主角「涼宮春日」，立志「變得像春日一樣可愛」，所以在短短一年多的時間裡，成功從 105 公斤減重至 59 公斤，總共甩掉了 46 公斤的體重，驚人的毅力與成果受到許多網友討論。
該故事是來自日本知名電視節目「ザ！世界仰天ニュース」的特別篇，雖然已經是 2017 年的事情，但最近再次引發討論。安田恵梨在節目上大方分享了自己為了更貼近心目中的偶像，不只嚴格控制飲食，更搭配規律的運動，最終成功達成目標。還公開減重前後的對比照片，可以清楚看到她從過去豐腴的身材在成功減重後，變得纖細而健康，判若兩人的轉變讓節目主持人都感到驚豔。
這則勵志的故事，讓網友們紛紛表示佩服，也再次印證了動漫作品的強大力量：「太厲害了！」、「這就是動力的重要性」、「根本是不同人」、「這太
勵志了」、「很多人都是因為 Cosplay 想要瘦下來」、「以前都會有這種想法，想要成為和OO一樣的人」，更有人開玩笑說這堪稱是「最強的小說廣告」。
