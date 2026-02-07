狂瘦50公斤！網美「整形前後自拍照」曝光 1500萬人驚呆了

「rori0714」長相甜美、身材窈窕，擁有超多粉絲支持。圖／翻攝自rori0714 TikTok

日本一名TikTok網美「rori0714」長相甜美、身材窈窕，她近日在社群中公開一張AI合成的「整形前後對比照」，引發網友熱議，目前已超過1500萬人次瀏覽、逾20萬人按讚。對此，「rori0714」也直言，看到照片時「自己都哭了」。

日本一名TikTok網美「rori0714」長相甜美，擁有眾多粉絲支持，她過去大方坦承有接受整形手術，再加上體重從92公斤減至42公斤，整個人脫胎換骨。日前她在X中分享一張，透過AI合成的「整形前後對比照」，迅速引發網友熱議。

廣告 廣告

日本一名網美整型前後差異相當大。圖／翻攝自rori0714 X

畫面中「rori0714」整型前體態明顯豐腴，整體五官較不突出，但整型後的她眼睛明顯變大、鼻子變挺，就連嘴唇形狀都有所改變，最重要的是經過大量減重，讓「rori0714」在整形前後判若兩人。她也坦言，在看到合成照後，「自己都哭了」。

照片曝光後，引發網友熱議，不少人留言大讚，「真的非常可愛」、「這張照片很棒」、「但如果她現在擁有了讓她自己滿意的容貌，那就是成功，我為她感到高興」、「我覺得能愛自己真是太好了」、「懂得自身優勢的女孩真的厲害」。事實上，這張照片在推特已經獲得超過1500萬的瀏覽人次、逾20萬人按讚。



回到原文

更多鏡報報導

家扶兒「4千元愛心禮券」不見了！家長監視器見1幕傻眼：被撿到花光

《今日秀》主持人母親遭綁架！綁匪「勒索信」內容曝 川普：掌握有力線索

全家1年只用1度電！男「極致省電」下場卻超慘 暗黑真相曝光

少女臀部寫「母豬、情趣用品」…阿兵哥外流慘了！急賠百萬換免囚