狂看手機恐傷害大腦？專家曝「手機失智症」警訊

生活中心／杜子心報導

在現在這個幾乎人手一機的時代，滑手機早已成為生活本能，許多人會用手機把生活中的空隙填滿，不只吃飯、通勤就連洗澡也要帶手機進浴室放影片觀看。這樣讓手機充斥生活每個角落的作法，其實暗藏危機。對此，專家指出長時間無節制的使用手機，可能導致腦袋承受過量資訊，導致出現「手機失智症」的狀況。





記憶力突然變差恐是得了「手機失智症」！專家：年輕人患者越來越多

大量的社群訊息也會讓大腦前額葉逐漸疲乏。（圖／民視新聞）

日本腦神經外科專家、奧村Memory Clinic理事長奧村步指出，「手機失智症」並非真正的失智，而是長期資訊過載造成的暫時性認知混亂，大量文字、影音、社群訊息不斷灌入，讓負責判斷與整理資訊的前額葉逐漸疲乏，腦內就像堆滿雜物卻無法分類的「垃圾屋」。他觀察，過去失智症多集中在65歲以上，如今卻明顯年輕化，門診中從20多歲腦霧族、40歲家庭主婦到60歲上班族，都出現記憶提取變慢、詞窮、效率下降等狀況，但影像檢查卻未見失智病變，關鍵往往出在手機使用習慣。

專家建議可以利用多做規律節奏的活動讓大腦休息。（示意圖／取自Pexels）

奧村步提醒，若放任大腦長期過勞，未來罹患真正失智症的風險恐怕將會提高，他建議改善重點不是「訓練大腦」，而是讓大腦休息，包括限制滑手機時間、不把手機帶進寢室與廁所，睡前一小時遠離螢幕；刻意不立刻搜尋答案，讓大腦自行回想；多做規律節奏的活動如散步、洗碗、切菜，搭配日曬與短暫午睡，都是替前額葉「按下節能鍵」的方式。專家強調，手機本身不是問題，問題在於無節制地「資訊暴飲暴食」，若能及早調整，手機失智症其實是可逆的警訊。

原文出處：記憶力突然變差恐是得了「手機失智症」！專家：患者明顯年輕化

