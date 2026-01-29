狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人

【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控下竟持刀朝對方猛刺，犯案後隨即走上國道，被車輛強力撞擊導致雙腿骨折。其實，張男在案發前曾發出4000字長文，表達對這個社會的不滿，還說「下輩子再當好人」。

台中一名張姓男子隨機砍人，犯案前曾在IG發長文，控訴對社會的不滿。（圖／翻攝自高公局1968）

警方指出，張男和李女因為糾紛發生爭吵，一氣之下持刀攻擊李女，造成李女頸部重傷，插管救治中。而張男犯案後，從附近小路走上國道，遭到車輛撞擊，雙腿骨折重傷、意識不清，被送醫治療。



事實上，張男在案發前曾於IG發布4000多字長文，控訴2003年因種植「火麻」，被法院判刑5年6月定讞，將於近日發監執行。除了對判決表達強烈不滿，他還認為相關單位都有怠惰，事發公園周遭出現逆向違停，或是打球、跳舞出現噪音，都讓他無法忍受，種種不滿埋下殺機。



張男並向家人朋友道歉，「你們可以罵我、噴我都沒有關係，應該是不會有人為我難過」，透露自己是解脫，所以不要有任何感傷或是被影響，更喊話若有下輩子，假如可以當好人，會再跟大家當家人朋友，「先上路了，掰」。



警方目前已派員在醫院戒護，等張男清醒後再針對其砍人動機與闖國道之行為進行後續筆錄偵訊，全案將依《刑法》殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦。



★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★

★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

