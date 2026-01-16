狂砍26刀奪命！彰化男殘忍殺害「芭樂公主」 求輕判失敗、判無期定讞

記者林盈君／台北報導

前年間，彰化溪州鄉53歲男子賴志忠，因不滿曾合夥經營芭樂園、有「芭樂公主」之稱的鄭姓女友提分手，竟夥同助手張男預謀殺人，狂砍26刀奪命，法院一審判處賴男無期徒刑。案件上訴最高法院，法官認為，賴男預謀犯案，且連砍多刀殺害鄭女，手段殘忍，雖坦承犯行，但並未出於真摯的道歉、賠償，因此駁回上訴，判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。

彰化53歲男子賴志忠，26刀殺害「芭樂公主」鄭姓女友判處無期徒刑。（圖／翻攝當事人臉書）

回顧案情，2023年12月7日上午，賴志忠開車載助手張男，前往鄭女承租的芭樂園，由賴持水果刀、西瓜刀推倒鄭女，再由張男持膠帶綑綁其雙腿，隨後賴志忠持雙刀猛砍鄭女26刀，導致鄭女因失血過多、送醫不治。國民法官一審綜合全部證據資料，認定賴志忠與助手張男涉犯共同殺人罪；另外，賴志忠在行凶後，持刀破壞鄭女車輛、取走鄭女手機丟至大排水溝，構成強制罪與毀損罪。

賴男預謀犯案殺害鄭女，犯案前買刀畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

而助手張男在犯後辯稱，自己有「擋刀」行為，但法官認為，張男明知賴志忠要殺人，還跟賴一起購買兇刀、膠帶，並在現場協助綑綁鄭女雙腿，導致鄭女無法逃脫，認定張男屬於共同正犯，而非幫助犯。國民法官綜合全部量刑事實後，一審依殺人罪判賴志忠無期徒刑、褫奪公權終身；助手張男則因中度智能障礙，符合減刑，依共同犯殺人罪判3年6月徒刑，並須於刑後實施監護3年。最高院16日駁回上訴，全案定讞。

彰化53歲男子賴志忠，26刀殺害「芭樂公主」鄭姓女友判處無期徒刑。（圖／翻攝畫面）

賴男26刀砍死「芭樂公主」鄭女，住處遭不明人士噴漆。（圖／翻攝畫面）

