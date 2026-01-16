狂砍26刀奪命！彰化男虐殺「芭樂公主」判無期定讞…家屬悲喊：應判死刑

記者吳泊萱／彰化報導

彰化一名被稱為「芭樂公主」的鄭姓女子，因為與吃軟飯的賴姓男友分手，在果園內慘遭對方夥同張姓助手以膠帶綑綁後，殘忍砍殺26刀致死。本案由國民法官於一審判處無期徒刑，後上訴二審合議庭仍維持原判，案件持續上訴至最高法院，今日（16日）最高法院駁回上訴，宣告無期徒刑定讞。鄭女哥哥得知判決結果後，悲痛難耐，直言對司法「相當失望」，痛斥賴男根本沒有賠償誠意及能力，怒轟「應該要判死刑」。

彰化53歲男子賴志忠，26刀殺害「芭樂公主」鄭姓女友判處無期徒刑定讞。（圖／翻攝當事人臉書）

回顧案情，凶嫌賴志忠曾與鄭姓女子交往，並合夥經營芭樂園，因不滿鄭女要分手，於2023年12月7日上午，開車載助手張男，前往鄭女承租的芭樂園，由賴持水果刀、西瓜刀推倒鄭女，再由張男持膠帶綑綁其雙腿，隨後賴志忠持雙刀猛砍鄭女26刀，導致鄭女因失血過多、送醫不治。

國民法官一審綜合全部證據資料，認定賴志忠與助手張男涉犯共同殺人罪；另外，賴志忠在行凶後，持刀破壞鄭女車輛、取走鄭女手機丟至大排水溝，構成強制罪與毀損罪。賴志忠被依殺人罪判處無期徒刑；助手張男因中度智能障礙，符合減刑，依共同犯殺人罪判3年6月徒刑。案件上訴二審後維持原判，又上訴至最高法院，最高院於今日（16日）駁回上訴，全案定讞。

「芭樂公主」鄭女慘遭前男友賴志忠亂刀砍死，賴志忠逃死定讞，鄭女哥哥直言對司法非常失望。（圖／翻攝畫面）

賴志忠逃死定讞消息傳回鄭女老家，讓一家人既悲痛又氣憤，鄭女哥哥表示，當時妹妹獨自一人在芭樂園工作，慘遭賴志忠及助手活活砍死。而且凶案發生前，賴志忠就常向鄭女母親及兒子要錢，一次就要2、3萬，甚至還偷領走20多萬元，如今卻兩手一攤，說自己沒財產賠，根本沒有賠償誠意及能力。

鄭女哥哥痛斥，賴志忠毫無人性，名下也沒財產，受害家屬根本一點辦法都沒有，殺人償命，這樣的人就應該判死刑，但司法卻只判無期徒刑，受害家屬非常失望，但也無可奈何。

