狂砍297刀殺死二房東！70歲翁哭訴「活不到90歲」、求法官：給個機會

記者林盈君／台北報導

前年6月間，台北70歲的男子陳進財，因積欠失明的78歲顏姓二房東債務，遭對方催討後心生不滿，竟持刀狂砍顏男共297刀致死，被北檢依殺人罪嫌起訴。台北地院一審，國民法庭判處19年，檢方與陳男皆提出上訴。本月20日，高院準備程序庭，陳男坐輪椅出庭，他向法官哀求自己年事已高「活不到90歲」，且「智能不足」，加上自己符合自首減刑條件，希望法官輕判「給一個機會」。

70歲男子陳進財砍殺二房東顏男，一審被判處19年。（圖／資料照）

回顧案情，陳進財長期向顏男租借北市萬華區的房子，雖有按時付房租，但陳男因好賭常向顏男借錢，雙方因此經常發生爭執。2024年6月間，陳男因被顏男催討還錢，一怒之下，先持剪刀狂刺顏男38下，又換成菜刀砍256下，顏男頭部重創身亡。陳男犯案後換下血衣落跑，搭火車逃到新竹，之後向路人借手機報警，員警趕抵時，陳男蹲在路邊表示「我殺了人」。檢方依殺人罪嫌將他起訴。

廣告 廣告

70歲男子陳進財砍殺二房東顏男，犯案後逃到新竹自首，一審被判處19年。（圖／資料照）

台北地院一審，國民法庭依法判處19年，但陳男覺得刑過重，因此提出上訴。檢方則認為，當初陳男自首是迫於無奈，並非真心悔悟，且陳男手段殘忍，應處死刑或無期徒刑。昨（20日）高院準備程序庭，陳男哀求法官，表示自己「活不到90歲」，加上自己符合自首減刑條件，希望法官給予機會。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

樹林驚傳車禍！28歲騎士疑打滑對撞自小客車 當場OHCA送醫搶救

中和驚悚車禍！汽車紅燈暴衝、騎士捲車底奄奄一息 警民發力狂抬車搶命

逆子砍殺父母！蘆洲蔥油餅老夫妻命案 家屬聲明：絕無募款或要求捐款

36歲啃老逆子行兇細節曝！7天前網路買好開山刀 他吐露：先砍父親頭部

