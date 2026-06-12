狂砍297刀視障房東臉全爛！惡房客出庭閉目「自在搓腳」 判刑19年定讞

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68歲男子陳進財因長期積欠債務，不滿78歲、雙眼全盲的顏姓二房東催討欠款，竟持剪刀及菜刀瘋狂砍刺對方共297刀。（資料照片）

台北市萬華區前年發生一起駭人聽聞的凶殺案。68歲男子陳進財因長期積欠債務，不滿78歲、雙眼全盲的顏姓二房東催討欠款，竟持剪刀及菜刀瘋狂砍刺對方共297刀，導致死者頭骨碎裂、臉部幾乎全毀，當場慘死。案件歷經一、二審審理後均判處陳男19年有期徒刑，最高法院今（12日）駁回上訴，全案定讞。

檢方調查，顏姓老翁承租台北市萬華區民和街一處3房公寓，自住1房並將其餘房間分租維生，陳進財即為其中1名房客。陳男雖領有低收入戶補助及社會救助金，但長期沉迷賭博，不僅積欠房租，還多次向顏翁借款，雙方時常因債務問題爆發爭執。

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2024年6月9日清晨，顏翁再度向陳男催討欠款，陳男竟因此心生不滿，先持剪刀朝顏翁猛刺數十下，再拿起菜刀瘋狂砍殺，總計造成297處刀傷。法醫鑑定指出，死者傷勢幾乎集中於頭頸部及上半身，頸動脈遭砍斷、頭骨碎裂，臉部嚴重毀損，最終因大量失血死亡。

犯案後，陳男換下沾滿血跡的衣褲，搭火車南下返回新竹，並在城隍廟附近向路人借手機報警，向警方表示「我殺了人」。然而檢方認為，他是在逃離現場後才投案，且案發後甚至還曾前往賭博，並非真心悔悟，因此主張不應因自首而獲得過度減刑。

一審由台北地院國民法官法庭審理，認為陳男明知被害人全盲、毫無反抗能力，卻僅因不滿遭催債便痛下殺手，犯案手段極其殘忍。不過法官考量陳男最終主動報案並留在現場等待警方到場，符合自首要件，因此依法減刑，判處19年有期徒刑。

案件上訴二審後，死者子女親自出庭陳述。顏翁的兒子悲痛表示，父親遭砍成一團爛肉，自己看到現場照片時，甚至分不清楚哪裡是地板、哪裡是父親的遺體；女兒則痛批陳男滿口謊言、自私自利，毫無悔意，希望法院改判無期徒刑。

然而庭訊過程中，陳男面對家屬聲淚俱下的控訴，卻低頭搓揉腳部、神情冷漠，甚至一度閉目養神，態度引發外界譁然。

高等法院審理後認為，一審量刑是由國民法官與職業法官共同評議作成，已充分反映社會法律感情，且陳男主動報案、協助案件迅速偵辦，依法適用自首減刑並無不當，因此駁回檢辯雙方上訴，維持19年刑度。

全案再上訴最高法院後，最高法院認定二審判決在事實認定及法律適用上均無違誤，量刑也未逾越裁量範圍，因此駁回上訴，陳進財依殺人罪判處19年有期徒刑定讞。

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