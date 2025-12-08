「狂砸酒杯、要求24hrs待命」演藝圈再爆霸凌 韓女星道歉：暫停工作

朴娜勑的諧星身分，讓不少觀眾留下深刻印象。翻攝IG/wooju1025



南韓演藝圈連環爆出爭議，除了大咖男星趙震雄因出道前犯罪歷史被翻出，震撼整個南韓演藝圈外，連知名女諧星朴娜勑也因為被多名經紀人控訴霸凌外，甚至還遭朴娜勑怒砸酒杯受傷，朴娜勑本來還喊冤，但今天（12／8）透過社群表示，已和當事人見面化解誤會，也暫停所有演出工作深刻反省。

因為參與長壽實境綜藝《我獨自生活》，現年40歲的朴娜勑（박나래）也在台灣擄獲不少粉絲，另外也不時會出現在《Running Man》中，朴娜勑搞笑演出讓人捧腹大笑。不過，朴娜勑日前被數名前經紀人控訴霸凌，除了強迫他們24小時待命，代墊各種費用。最誇張的是，還曾因為拒絕喝酒遭朴娜勑用酒杯砸傷，另外，朴娜勑公司積欠經紀人代墊費用，事後追討還被揚言提告。

起初，朴娜勑反咬聲稱兩位經紀人無緣無故辭職，還突然申請韓幣1億元的假扣押，表示感到很慌張。經過幾日沉澱後，朴娜勑今天透過IG發表聲明，表示11月初時像家人一樣一起工作的2位經紀人突然提出辭職，到最近為止都沒有機會和當事人們對話，因此彼此之間累積了很多誤會。終於在昨天與前經紀人們見面，彼此已經化解了誤會和不信任，但她認為會有這些糾紛都是因為自己的不成熟。

朴娜勑在聲明中提到：「身為帶給大家歡笑與愉悅為職業的喜劇演員，我覺得不能再給節目與同事們帶來麻煩，因此決定在所有事情徹底解決之前，暫停所有的演出活動。」最後也向支持她的粉絲致歉「這段期間以來相信並支持我的所有人，再次向大家深深致歉。」

