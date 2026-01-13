狂砸1020億買這套 德媒驚爆：「箭-3」系統擋不住俄軍榛果樹飛彈

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯新型「榛果樹」(Oreshnik)中程彈道飛彈的威脅，北約盟國的防空網正面臨嚴峻考驗。根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》引述德國《世界報》(Die Welt)報導，德國斥資30億歐元(約新台幣1020億元)採購、甫於2025年底投入戰備的以色列製「箭-3」(Arrow-3)飛彈防禦系統，目前仍處於初始運作階段，尚無法有效攔截這類高速彈道飛彈。

報導指出，俄軍近期對鄰近北約邊境的烏克蘭利沃夫(Lviv)地區發動攻擊，被視為德國「箭-3」系統面臨的首次間接對抗。儘管這套部署於薩克森-安哈特邦(Saxony-Anhalt)空軍基地的系統，已整合至北約與美國的預警衛星網絡，能夠在飛彈飛行初期就進行追蹤，但北約消息人士向《世界報》坦言，以目前的配置與戰備狀態，該系統「尚未具備全面作戰能力」，因此無法攔截「榛果樹」飛彈。

「榛果樹」飛彈射程可達5500公里，理論上能打擊歐洲任何角落。其彈頭重返大氣層的速度高達10馬赫(音速10倍)，處於極音速領域的上限。雖然北約官員表示，理論上可使用「愛國者」(Patriot)系統進行末端攔截，但分析認為，即使愛國者PAC-3曾有攔截俄軍「匕首」(Kinzhal)飛彈的紀錄，要可靠地擊落速度更快的「榛果樹」分導式彈頭，仍極具挑戰性。

「箭-3」是由以色列航太工業(IAI)與美國波音公司共同研發，設計目標是在大氣層外(高度100公里以上)以動能撞擊方式(hit-to-kill)摧毀攜帶核彈頭的彈道飛彈。德國於2023年簽署採購協議，將其作為「歐洲天空之盾倡議」(ESSI)的核心，旨在填補防禦遠程飛彈的空白。然而，隨著俄羅斯新銳武器投入戰場，這套昂貴的防禦系統正面臨與時間賽跑的壓力，必須盡快完成全面戰備部署。

