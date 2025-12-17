狂粉失控？ 福岡巨蛋旁行刺 嫌行兇對象疑為HKT48成員

日本福岡巨蛋附近，前幾天發生砍人事件。嫌犯是女子偶像團體「HKT48」的活動常客，他當天持雙刀，刺殺一名工作人員和另一位路過的女性。警方追查後發現，嫌犯當天行兇的對象，疑似是偶像團體的成員；為了確保成員安全，HKT48現在也宣布，將暫時取消所有公演活動。

日本福岡市大巨蛋附近14日發生砍人事件，30歲男子持刀砍傷一名HKT48男員工及一名女子，警方在現場戒備。（圖／達志影像美聯社）

一起震驚日本偶像界的刺人事件於前幾天在福岡巨蛋附近發生，造成一名工作人員和一位路過女性遭到襲擊。犯案者是30歲無業男子山口直也，他是女子偶像團體「HKT48」的忠實粉絲。福岡警方調查發現，嫌犯可能是將目標鎖定在HKT48成員，但最終傷害了其他人。為確保成員安全，HKT48已宣布暫時取消所有公演活動，此事件引起日本社會高度關注。

廣告 廣告

這起刺人案發生在14日下午5點多，案發地點距離博多車站約5公里，位於福岡瑞穗PayPay巨蛋及E ZO FUKUOKA娛樂設施附近。當天該地區正舉辦演唱會，同時也有HKT48的活動。有民眾表示，當時正和小朋友在設施裡玩耍，突然被告知暫停營業，讓他們嚇了一跳。

據了解，一名女子在參加完巨蛋球場舉辦的演唱會後，正在等待朋友時遭到攻擊。而另一名工作人員則是因被告知有人在會場周邊鬼祟徘徊，前往察看時遭到嫌犯攻擊。山口直也先使用防狼噴霧攻擊工作人員，隨後持刀刺向對方胸部。

事發9小時後，山口直也使用現場附近的公共電話自首。一位超商老闆描述，嫌犯進入超商後沒有購物，只是在店內等待警方到來。雖然嫌犯主動通報警方，但直到被逮捕後才承認犯案。福岡警方調查發現，山口直也是HKT48的忠實粉絲，經常參加該團體的活動。警方懷疑他原本的行刺對象可能是HKT48的成員，目前正朝預謹殺人方向偵辦。案發現場已被警方拉起封鎖線，並用藍色防水布遮蓋，救護車也已將傷者送往醫院。

更多 TVBS 報導

日月潭跨年「日薪6千送藝人簽名」承辦商：都是詐騙

周華健演唱會麥克風沒聲整整1首歌！嚇到道歉：怕喊退20塊

台中推「HI8」八大活動 抽百萬現金「這體驗」總統級享受

羅志祥攻蛋Day2／昔緋聞對象安心亞揪跳「靚仔」 大玩砸派

