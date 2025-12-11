狂粉帳篷夜宿卡位耶誕城演唱會！ 新北市府出手了

觀旅局人員在海山分局警方陪同下，勸離舞台前的狂熱粉絲。（圖／翻攝畫面）





2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於本週末登場，2天演唱會開場分別由「金曲樂團」麋先生MIXER與告五人擔任，並由韋禮安、動力火車壓軸登場；而從本週一（8日）開始就有狂熱粉絲前來舞台前夜排佔位，甚至有人搬出帳篷夜宿佔位，對此，新北市觀光旅遊局表示，每天都會採定時與不定時勸離，就算現場擺放物品，也會直接集中於服務台，保障全部歌迷安全性及公平性。

觀旅局在現場設置告示進行宣導，呼籲民眾切勿夜排佔位。（圖／翻攝畫面）

據悉，「巨星耶誕演唱會」將於本週六日（13、14日）登場，19組華麗卡司重磅登場，2天演唱會開場分別由「金曲樂團」麋先生MIXER與告五人擔任，並由韋禮安、動力火車壓軸登場。

而有網友本週一（8日）就曾目擊已有不少狂熱粉絲跑到舞台前佔位，儘管觀旅局人員考量舞台搭設作業安全以及行進動線，特別用封鎖線區隔出一塊空間，但仍有不少粉絲在封鎖線外夜排佔位，今天（11日）清晨更有民眾發現，有粉絲搬出帳篷夜宿佔位。

觀旅局人員在海山分局警方陪同下，勸離舞台前的狂熱粉絲。（圖／翻攝畫面）

而觀旅局說，為保障歌迷們安全性及公平性考量，演唱會活動前禁止歌迷排隊占位，相關配合事項，已在現場透過牌面、投影幕、廣播等形式進行宣導，每天也會協同轄區海山分局警方採取定時、不定時等方式執行清場作業，清場過程皆會全程錄影，並勸導民眾離場，占位物品將統一由服務台暫時保管。

觀旅局也表示，近日天氣氣溫變化不穩定，思及民眾健康安全、活動公平性，以及環境清潔等面向，在此呼籲民眾於本週六、日活動當天，再前來會場支持表演者，切勿於活動開始前於會場排隊占位。

海山分局也說，如有不聽勸導離開的民眾，屆時將由警察人員陪同主辦單位協助執行，避免發生衝突；也呼籲民眾配合主辦單位的場地佈置與安全指引，避免影響其他行人或民眾的權益。

不少狂熱粉絲在舞台前排隊佔位。（圖／翻攝畫面）

