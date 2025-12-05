狂粉違反保護令遭押入獄 曹雅雯鬆口氣：可以好好睡覺吃飯了

曹雅雯今日透過社群報平安，指出劉女因再度違反保護令已被押入監獄，「我真的可以好好睡覺吃飯了。」（翻攝自曹雅雯IG、本刊資料照）

台語金曲歌后曹雅雯長期遭新加坡劉姓女粉絲跟騷，去年劉女更專程飛來台灣，追至板橋車站堵人，拉扯曹雅雯行李箱與手機吊飾，使其親友及粉絲擔憂不已。曹雅雯今（5日）透過社群報平安，指出劉女因再度違反保護令已被押入監獄，「我真的可以好好睡覺吃飯了。」

曹雅雯在IG限動分享一早醒來的有趣模樣，寫道「一早接到消息頭毛起飛，終於！終於啊！大會報告：劉女因12/3再度違反保護令條款，目前得知最新進度是已羈押大寮監獄，所以你各位親朋好友歌迷們放心，期間不會再有未知號碼跟假冒帳號騷擾了。我們靜待後續佳音，再次感謝各方協助。」

廣告 廣告

她也在臉書貼出委請律師的5點聲明，對相關人員致謝「感謝🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️我真的可以好好睡覺吃飯了。」

劉女今年6月被依恐嚇危害安全罪、強制罪，判處合併應執行6月徒刑，得易科罰金18萬元，刑滿或赦免後驅逐出境，另核發保護令2年內禁止接近曹雅雯。可劉女數度無視保護令，前陣子又被依跟騷法送辦。

曹雅雯委請律師發出5點聲明。（翻攝自曹雅雯臉書）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

泳裝照被政論節目酸「吸豬哥票」「布料那麼少」 小草女神批輕蔑女性

她為躲雨誤入狼穴遭性侵2次 保全喊「老天都在幫我」還拔保險套

二嫂說話了！駁餐廳全武行「主動挑釁、勒索30萬」 證實高國豪在婚前私訊