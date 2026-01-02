狂蓋被子還是冷！日本人超強「三明治蓋被法」 鎖住熱氣超暖

記者鄭玉如／台北報導

冷氣團來襲，各地氣溫驟降，不少人晚上睡覺時，無論蓋多少件棉被仍覺得冷，其實是用錯方法。家醫科醫師陳欣湄分享日本的「三明治蓋被法」，只要調整鋪蓋順序，有助於鎖住熱氣，不過保暖要剛好，若半夜熱到流汗、睡得很悶，反而容易著涼或降低睡眠品質。

陳欣湄在臉書粉專表示，冬天時她會採用「三明治蓋被法」，概念很簡單，把自己想像成三明治就好。首先在床墊上鋪一條薄毛毯，別讓背部直接貼在冰冷的床墊，這一步很多人忽略。再來，蓋上主要棉被，無論羽絨被、石墨烯被，一般冬被適合，最後在棉被外「蓋一條薄毛毯」，鎖住中間的熱，讓冷空氣不容易鑽進來。

陳欣湄解釋，底下的毛毯能保護背部，不讓熱一直被床墊帶走，中間那一層則是「存熱」，最上面的毛毯則是擋冷空氣，幫棉被加一層「外套」。許多手腳冰冷、血液循環較差的人，採用三明治蓋被法後，通常會覺得「同一件棉被，變比較暖」。

陳欣湄提醒，保暖剛好即可，若半夜熱到狂流汗、睡得很悶，反而容易著涼或睡不好，此時不需要蓋到那麼多層，或是換薄一點的被子。另外，長輩、行動比較不方便的人，也要注意別蓋得太重，避免翻身太吃力。

