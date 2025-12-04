狂表態！陳水扁將開新節目遭指：要搶話語權

▲前總統陳水扁傳將與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，預計明年初正式播出。（圖／翻攝陳水扁臉書）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁近日表態支持綠委陳亭妃選台南市長，也讚綠委邱議瑩應會是高雄市長陳其邁接班人。《上報》昨（3）日報導，陳水扁即將重返螢光幕，與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，預計明年初正式播出。節目製作團隊已開始籌備，首波邀約專訪對象鎖定民進黨提名2026縣市長大選候選人，預計將創造話題。

根據《上報》，陳水扁將從廣播節目《有夢上水》主持人升格為電視主持人，明年初將和《鏡電視》合作新開《總統鏡來講》。而其表態支持陳亭妃，和總統賴清德支持的人選不同，外界解讀陳水扁新節目將延續話語權，也有人憂心，陳水扁官司未決恐為賴清德增添特赦壓力。

目前陳水扁在《微微笑廣播網》主持《有夢上水》，將完成第258集。而近期2集，陳水扁先後訪問要拚民進黨內市長初選提名的邱議瑩、陳亭妃，並在激烈初選中表態挺2人，顯見陳水扁對綠營，尤其南台灣仍有強大的影響力。

事實上，陳水扁和鏡集團早有合作，目前他在《鏡周刊》仍有《名家現場》專欄，2022年也上過《鏡電視》的《調查報告》專訪。陳水扁和鏡媒體集團領導人、《鏡周刊》社長裴偉也有交情，曾在廣播節目中專訪裴偉，陳水扁還以「不務正業的媒體大亨」來介紹對方。

針對陳水扁將升格電視節目主持人，《上報》指出，綠營有文宣高人私下戲稱：「新節目恐將比《勇哥物語》及《有夢上水》更有看頭」，不過也有人坦言，想拚特赦的陳水扁，目前仍有官司問題，想升級成電視主持人，擺明就是要維持話語聲量，恐讓面對特赦難題的賴清德更加頭痛。

