狂被傳獻祭！女星不忍了 曬2分鐘影片自證

中國女星陳都靈。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）





由於中國男星于朦朧的死因不明，並牽扯到潛規則，甚至延伸一連串換命陰謀論，許多人也開始相信靈媒所言。日前，有2位靈媒都指出女星陳都靈將於本月5日被獻祭，而在當天工作室也曬出2分鐘影片，試圖打破謠言。

中國女星陳都靈狂被傳獻祭，工作室曬出2分鐘影片。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）

中國女星陳都靈狂被傳獻祭，工作室曬出2分鐘影片。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）

面對靈媒Kandis Starr和Deborah都指出陳都靈已經被關起來，並於12月5日被獻祭，許多人也討論如今的陳都靈是「替身」，讓工作室也是各種闢謠，在5日當天曬出了2分鐘影片，是陳都靈私下刮刮樂、吃火鍋的日常。

廣告 廣告

另外，對於外界「替身」言論，陳都靈也在10月中發出律師函，針對「陳都靈被控制和毆打」、「假陳都靈做聲帶手術」、「被男性替換」這些惡意指控及誹謗進行提吿。



【更多東森娛樂報導】

●雙胞胎兄弟共用女友！「問開房都不認」 女崩潰喊吿

●獻祭陰謀論！迪麗熱巴像「複製人」...粉絲嚇壞：是假的

●粿粿傳與范姜談定離婚協議！贍養費外加「范姜不會再咬王子」

