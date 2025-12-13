狂被叫阿Ken女友！安心亞炸出屁股蛋「突認愛了」 鬆口婚禮進度

記者蔡維歆／台北報導

安心亞13日在2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」身著紅色貼身透視短裙，火辣演唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等組曲，性感又可愛的模樣在網上引起討論，安心亞以一身勁裝上台，緊緻透膚裝、極短迷你裙，整個人紅得發光，舉手投足美翻天，二話不說帶來〈來追我男友吧〉、〈Maybe We Can〉組曲，趴地、下腰樣樣來，長腿及屁股蛋全都洩出，引爆台下全場尖叫連連，網友被辣到笑稱：「阿公都站起來了！」

單身許久的安心亞，受訪坦言忙碌於工作，像是宣傳《整形過後》、《陽光女子合唱團》，加上還有跨年演出，根本沒機會約會，而她跟阿Ken近來被網友力拱交往，她翻白眼回想起有一次坐計程車，被司機認出來，說：「妳就是阿Ken女朋友。」安心亞氣到回司機說：「大哥，我不是阿Ken女友，我是安心亞。」司機無辜的說：「就媒體講的。」

根據《TVBS新聞網》報導，安心亞直呼不可能，無奈說：「不然就大家期待一下，要記得來我們的婚禮喔。」 現場表示對於感情這件事順其自然，最後也承諾忙完跨年舞台，就會找時間去約會，明年也會發表新歌。



