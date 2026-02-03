狂貪6.2億！大陸前司法部長唐一軍 受賄被判無期徒刑

大陸前司法部長唐一軍2024年因涉嫌嚴重違紀違法被調查，隨後遭「雙開」。福建省廈門市中級人民法院昨（2）日對唐一軍受賄案一審公開宣判，以受賄罪判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

唐一軍被判處無期徒刑。（圖／翻攝《央視》）

根據大陸官媒《中新社》，法院經審理查明，現年64歲的唐一軍於2006年至2022年期間，先後擔任浙江省寧波市委副書記、市紀委書記，寧波市委副書記、政法委書記，寧波市政協主席，浙江省委常委、寧波市委書記，遼寧省委副書記、省長，司法部黨組書記、部長等職務。

唐一軍利用職務便利，以及職權或地位形成的便利條件，在公司上市、土地回購、銀行貸款、案件處理等方面為有關單位和個人謀取利益，非法收受財物共計價值逾1.37億元人民幣（約6.2億元新台幣）。

法院認定唐一軍的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。但法院考量其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，實際受賄所得已全部追繳，具法定、酌定從寬處罰情節，依法可對其從輕處罰。

2024年4月，大陸官方通報唐一軍在擔任江西省政協黨組書記、主席任上被查。同年10月，中央紀委國家監委通報其嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，他被指「違規干預、插手市場經濟活動和司法活動」、「對配偶失管失教」等。

廈門市中級人民法院於2025年9月11日公開開庭審理該案，唐一軍當庭表示認罪悔罪。

