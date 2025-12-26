狂買武器不如存未來？ 藍白推少子化解方 游淑慧肯定「台灣未來帳戶」構想

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

為因應台灣少子女化趨勢，國民黨與民眾黨日前宣布將共同推動「台灣未來帳戶」政策，主張由政府為兒童建立長期儲蓄制度。國民黨台北市議員游淑慧今（26）日對此表達高度肯定，直言「孩子的未來就是我們的未來」，並認為相較於對外大量採購武器，成為美國GNP，不如把資源用來為台灣孩子存下來，累積未來。

國民黨台北市議員游淑慧今日對藍白推出的「台灣未來帳戶」表達高度肯定，直言「孩子的未來就是我們的未來」。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（25）日召開記者會，宣布將合作推動「台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）」相關法案，規畫由政府為12歲以下兒童設立專戶，初始存入5萬元，並於後續每年再提撥1萬元，待孩童年滿18歲後，可領回約33.9萬元，作為成年後的重要基礎資金。

針對該構想，游淑慧表示，其實早在郝龍斌時代時，她便曾於市府內部提出類似討論；而在蔣萬安市長競選時，也曾倡議青年儲蓄帳戶與相關基金制度，雖然與目前藍白提出的版本設計不盡相同，但初衷一致，都是為年輕人儲備未來。

游淑慧進一步說明，當時她所構想的方案，是由父母每月替孩子存入約3000至5000元不等，市政府則提供優於市面的存款利率，例如5%，待孩子年滿20歲後，再一次連本帶利領回。

她也指出，對於弱勢家庭的孩子，則可由市府直接代為存入，政府實際負擔的僅是利息差額，同時青年儲蓄帳戶的本金也可先融資市政所需。

游淑慧分析，以目前市政財務狀況來看，若市府向銀行融資，利率約為2.1%，即便青年儲蓄帳戶提供5%的優存利率，政府實際僅需補貼約2.9%的利差，財務壓力相對可控。

她進一步指出，若以500億元作為青年儲蓄帳戶基金規模計算，每年需負擔的優存利差約15億元，卻能為台北市的孩子在成年後累積一筆重要資產。游淑慧最後再次強調，「孩子的未來就是我們的未來」，並直言與其「跟美國狂買武器，成為美國GNP，不如為台灣孩子存下未來」。

