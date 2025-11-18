狂賀！鏡電視勇奪卓越新聞獎雙料大獎 新聞節目獎《鏡新聞調查報告》與長篇深度獎《青春「勿」語》獲肯定

鏡電視以《鏡新聞調查報告》榮獲本屆卓越新聞獎兩項最大獎項。

卓越新聞獎基金會今（18）日公布第二十四屆卓越新聞獎得獎名單並舉行頒獎典禮，鏡電視以《鏡新聞調查報告》榮獲最大獎「新聞節目獎」，專題作品《青春「勿」語 破解數位獵場》亦拿下「電視及網路（影音）類 長篇深度報導獎」，兩項大獎皆由鏡電視抱回，對長期深耕專題內容的鏡電視而言，是莫大肯定與鼓舞。鏡電視新聞部副總經理張玄會、採訪中心副總監林上筠親自出席典禮，林上筠代表團隊致詞時表示：「新聞人努力讓真相被看見，我們會繼續把光帶到、需要被照亮的地方。」

本屆卓越新聞獎鏡電視共7件作品入圍四項大獎，入圍件數創參加以來新高，最終抱回「新聞節目獎」及「電視及網路(影音)類 長篇深度報導獎」兩項大獎，堪稱最大贏家。身為鏡電視採訪中心副總監兼《鏡新聞調查報告》製作人的林上筠將榮耀歸於團隊，從調查追蹤、人文關懷，校園與親子議題、連結土地與社區，到犯罪詐騙揭露，正是團隊匯聚不同專長，才能打造出一則則深入有力的專題。

鏡電視採訪中心副總監林上筠代表團隊致詞，後為新聞部副總經理張玄會。(圖／卓新獎官方線上直播）

林上筠也說到，鏡電視因為新，所以沒有包袱，沒有被綑綁的框架，勇於挑戰各種非主流議題，但也因為新，一開始常常約訪受挫，不過團隊沒有放棄持續做出好作品，「因為多一些些人因為專題而獲得力量，多一點點改善，都是我們堅持下去的動力。」鏡電視會努力讓真相被看見，也不忘了媒體溝通與社會責任。

頒獎人詹慶齡（右二）頒發獎座給鏡新聞調查報告團隊。右起姚敘帆、林昆慶、呂宏偉。(圖／卓新獎官方直播）

榮獲「電視及網路(影音)類 長篇深度報導獎」的《青春「勿」語 破解數位獵場》由林昆慶、呂宏偉、姚敘帆共同採訪製作。製作團隊感謝評審看見「兒少性剝削」議題的重要性，並強調國內兒少性犯罪的嚴重程度，遠超社會普遍想像。團隊呼籲大眾回頭觀看報導，理解孩子在數位世界面臨的高風險、基層警察與檢察官在辦案時的無力，以及國內兒少性犯罪產業鏈規模之龐大，甚至讓承辦員警直言「台版 N 號房比韓國嚴重好幾倍」。

鏡新聞調查報告團隊齊聚卓越新聞獎現場並抱回兩座大獎。

製作團隊也感謝願意出面受訪的受害者、協助採訪的專家與各界夥伴，以及公司支持，使調查得以完整呈現。團隊透露，節目播出後，記者社群照片遭大量盜用並被建立假帳號進行詐騙，凸顯數位犯罪持續進化、加害者在網路背後的威脅挑釁。

（本文為涉己新聞）