即時中心／綜合報導

因應台灣城市面對氣候變遷、數位轉型等多元挑戰，《天下雜誌》舉辦「2025天下標竿城市」評選，評鑑城市治理績效並促進永續發展，高雄市整體表現獲肯定，全國獲獎最多，以2座首獎與3座優選榮獲「年度卓越城市」殊榮，並於「永續幸福城市獎」名列六都第2，在環境保護、經濟成長、社會進步等面向皆有獲獎。高雄市長陳其邁今（29）日也率獲獎局處團隊出席頒獎典禮，感謝市民與團隊攜手打拚，讓高雄持續進步。

廣告 廣告

陳其邁接下「永續幸福城市獎」的獎座後，並分享感言，他說城市治理一刻都不能鬆懈，要不斷努力、自我超越，「今天更要特別向所有首長、獲獎城市請益學習。」

陳其邁表示，地方政府與人民生活息息相關，所以常常必須繃緊神經，並坦言極端氣候、人口結構的變化，對地方首長是嚴峻的挑戰，也讓南部縣市不分黨派、密切聯繫，有非常堅實的合作基礎。

陳其邁談到，永續幸福城市面對的挑戰，來自極端氣候的與人口結構，並列舉南部縣市如台南市、嘉義縣市、台東縣、雲林縣等縣市，在遭遇天災時彼此相互合作，跨區域治理防災應變，以迅速應對，以減少災害損失、保障人民生命財產安全；另一方面也在快篩試劑、疫苗採購等各種挑戰下，照顧長輩與人民。

此外，高雄市透過標線改造、生態復育、演唱會及會展經濟等多項政策，在社會進步、環境保護及經濟成長等組別得獎，包含交通局以「標線創造，人行有感」奪得首獎，農業局以「高雄植醫來幫忙」榮獲優選，客委會、觀光局與高雄市野鳥學會以「保育陸域生態水雉復育」獲得優選，經濟發展局則以「打造AI生態系，經濟與永續共榮」與「演唱會及會展活動帶動周邊經濟」，分別拿下優選與首獎。

陳其邁回應，透過新的技術、服務方式、治理模式，帶來創新，並進而解決沉痾，他以演唱會為例說明，引入智慧交通解決方案、利用大數據分析提升城市治理。他更舉例此次BLACKPINK演唱會，經統計約有64％為女性，因此廁所數量也隨之調整，以符合需求解決問題。

陳其邁也提出地方首長在「決心」的重要性，需要不斷往目標前進，並分享高雄推動淨零學院、果嶺自然公園等解決問題的經驗，「當市民朋友把愉悅和幸福貼在社群媒體時，最直接的回饋讓所有一切的辛苦都值得 ，是擔任市長覺得最高興的一件事情。」

最後，陳其邁認為，地方治理向土地、各種不同的困難以及人民學習，是大家共同的理念，非常榮幸能有機會擔任高雄市長，並在艱困的政治環境中堅持理想，「即使在壓力之下也是甜蜜的負擔」，因此今天的獲獎是高雄市的驕傲，感謝所有高雄市民的支持，感謝市政團隊努力實現目標，也感謝《天下雜誌》促進社會參與，讓市府同仁付出的辛苦被看見，並勉勵大家持續努力。

原文出處：快新聞／狂賀！陳其邁率高雄拿最多獎 名列「永續幸福城市獎」六都第2

更多民視新聞報導

她捧中喊「台男不願回台」！八炯貼「通緝照」揭他身分

病死豬數從117變78 賴品妤酸爆「穢土轉生」：接下來獸醫要比死豬多了？

最新！美韓達成貿易協議！韓半導體關稅比照台 韓對美投資2000億美元現金

