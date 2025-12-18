狂賀！鴻海軍師獲聯合國認證 董事張慶瑞奪「全球量子百強」

財經中心／師瑞德報導

適逢量子力學誕生一百週年，聯合國大會將2025年定為「國際量子科學與技術年」（IYQ 2025）。聯合國教科文組織（UNESCO）為表彰全球在量子領域具重大貢獻的關鍵人物，發起全球「量子百強（Quantum 100）」倡議。鴻海精密工業股份有限公司董事、鴻海研究院諮詢委員暨中原大學講座教授張慶瑞，17日成功獲選為全球百強成員，不僅肯定其個人成就，更彰顯台灣在國際量子科技版圖中的重要影響力。

歷經半年嚴選 張慶瑞躋身全球百大量子領袖

「量子百強」是IYQ 2025最重要的全球性倡議之一，歷經半年嚴格評選，最終遴選出100位來自研究、政策制定、教育及產業界的代表性人物。張慶瑞教授憑藉其在量子研究、政策參與、教育推動及機構領導等多面向的長期投入與卓越貢獻，成功躋身此一國際殊榮行列。

深化鴻海前瞻布局 推動離子阱量子電腦發展

張慶瑞教授擔任鴻海研究院量子科技諮詢委員期間，深度參與集團量子科技發展策略，提供關鍵建議，協助鴻海逐步建立起離子阱量子電腦的完整研發與生產能力。此次獲獎，也側面印證了鴻海集團在量子前瞻科技布局的眼光與實力，成功將集團科研能量與國際軌道接軌。

產官學研跨域推手 奠定台灣量子人才基石

在學術與教育領域，張慶瑞深耕數十年，發表超過280篇學術論文並擁有28 項專利。他曾任台灣大學代理校長，創立亞洲活躍的「台大－IBM量子中心」，並在中原大學成立量子資訊中心，率先將量子教育導入高中與大學體系，系統性培育國家未來人才。

此外，作為台灣量子電腦暨資訊科技協會（TAQCIT）創會會長，張慶瑞積極協助推動國家量子科技發展路線圖。他創立的「量子台灣論壇」，更成功結合台灣半導體優勢，成為連結全球量子生態系的重要平台。展望未來，他預計於2026年推動「AI NEXT – Quantum AI論壇」，加速量子運算在台灣產業的實務落地。

