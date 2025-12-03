狂賣1.1億台幣登巴西年度票房冠軍 他憑《間諜故事》收穫5座影帝獎

巴西電影《這不只是個間諜故事》榮獲紐約影評人協會雙料獎項。（海鵬提供）

2025年、第91屆紐約影評人協會獎（New York Film Critics Circle，簡稱NYFCC）台灣時間今天（3日）凌晨公布得獎名單，其中，《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）勇奪最佳男主角和最佳國際影片雙料大獎，片中飾演男主角的巴西男星華格納莫拉（Wagner Moura）成為首位獲NYFCC頒發影帝殊榮的拉丁裔演員。

《這不只是個間諜故事》是巴西鬼才導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）的作品，講述1977年的巴西，一隻大白鯊的嘴裡出現人腿、引發全國熱議，一位左派研究員因拒絕配合權貴遭到追殺，只好帶著年幼兒子逃回家鄉，改名換姓以求一線生機。本片也是曼東沙繼《殺戮荒村》後，再度獲頒紐約影評人協會獎最佳國際影片。

獲獎消息傳回巴西，曼東沙第一時間轉發資訊，幽默說：「好消息，我需要喝一杯！」網友也紛紛留言祝賀，興奮冀望該片「再奪小金人」。前天剛以頒獎人身分出席哥譚獎頒獎典禮的男主角華格納莫拉，繼坎城、芝加哥、聖塔芭芭拉、紐波特海灘等國際影展稱帝後，勇奪第5座影帝大獎，並在IG轉發得獎貼文，興奮之情溢於言表。

巴西演員華格納莫拉已因《這不只是個間諜故事》拿下五座最佳男主角獎。（海鵬提供）

《這不只是個間諜故事》自今年坎城影展榮獲最佳導演、最佳男主角、國際影評人費比西獎和AFCAE藝術電影獎等4大獎，被視為2026奧斯卡金像獎的入圍熱門片之一。獲派代表巴西角逐最佳國際影片之前，一度傳出有人支持另一部電影，後來《我依然在此》（本屆奧斯卡最佳國際電影得主）的金球獎影后費南妲托雷斯（Fernanda Torres）現身力挺，終於順利出線。

NYFCC自1936年成立迄今，有超過50名成員，是美國歷史最悠久的影評人獎項，也是奧斯卡獎季風向球之一。

《這不只是個間諜故事》上月於巴西上映，迄今已開出新台幣1.1億元票房，不僅榮登2025年巴西電影票房冠軍，更獲各大媒體和觀眾盛讚是「年度最佳電影」。預定2026年春天在台上映。

