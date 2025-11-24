狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手

患有阿茲海默症的老婦人頻繁下單電視購物，女兒無奈發文求助後，Japanet Takata客服迅速以私訊回應並主動協助，展現企業關懷。（示意圖／Pixabay）

日本一名患有阿茲海默症的老婦人，因病症導致記憶混亂與認知障礙，經常透過電視購物反覆下單，甚至一個月花費高達30萬日圓（約新台幣6萬元），讓家人苦不堪言。無奈之下，丈夫只得拔掉電視電源，避免過度消費。事件經由女兒在社群平台X發文分享後，迅速引發廣大迴響。相關電視購物業者Japanet Takata注意到這則貼文後，短短2小時內即透過私訊聯繫當事人，展現罕見的效率與同理心，甚至獲得網友們一致讚賞。

這起事件的轉折點來自一張社群平台X上的私訊截圖。當事人マキータ在發文中表示，母親因阿茲海默症持續進行電視購物，導致每月支出高達30萬日圓（約新台幣6萬元），家人無奈之下只好將電視電源拔除。她在貼文中感嘆「我們簡直要瘋了」，並附上一張由Japanet Takata發來的私訊截圖，引發網友熱議。

廣告 廣告

相關電視購物業者Japanet Takata注意到這則貼文後，短短2小時內即透過私訊聯繫當事人，展現罕見的效率與同理心。客服人員神田在訊息中表示：「突然聯絡，請多見諒。我是Japanet Takata客戶支援的神田。看到您母親罹患認知症的貼文，了解貴家庭所處的困難情況，深感同情。」

神田並進一步表示，若家屬願意，該公司可以協助設定限制，防止母親透過電話或網路下單，「讓她可以繼續看電視，但避免非自願的訂單產生」。最後還溫馨提醒：「若有需要，請隨時與我們聯絡。」當事人マキータ隨即回應，表示將立即請父親與Japanet Takata聯繫處理，感謝對方快速又體貼的協助。她的兩篇貼文也分別吸引約1,400萬人次瀏覽，讓Japanet Takata的應對態度廣受讚賞。

不少網友留言肯定該業者做法，有人提到自家祖母也有相似困擾，但其他廠商即使被要求停止寄送型錄也常置之不理；也有網友認為，Japanet Takata主動聯繫、主動解決，顯示企業高度社會責任感。不少評論指出，透過限制訂單的方式，既能保護高風險消費者，也能減少企業因退貨造成的損失，形成雙贏局面。

這起事件除了呈現高齡家庭在數位消費時面臨的困難，也凸顯企業在面對特殊族群時，如何在商業與人性之間取得平衡。Japanet Takata的即時反應與彈性處理，不僅解決個案問題，更為業界樹立了值得借鏡的服務典範。

圖中內容為Japanet Takata的客服代表神田所寫，他在訊息中表示，看到當事人母親罹患認知症的貼文，並進一步表示，若家屬願意，該公司可以協助設定限制，防止母親透過電話或網路下單。（圖／翻攝自，マキータ(はやしまき)）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義

芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限 鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令

獨／知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺 歐客佬沒買咖啡卻偽造來源