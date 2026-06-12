狂跑外縣市行程遭酸 蔣萬安：城市交流彼此借鏡

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蔣萬安到南投出席巧咖節記者會，與許淑華同台宣傳。北市府提供



台北市長蔣萬安今（6/12）日前往南投縣政府出席「2026南投巧克力咖啡節」記者會，與南投縣長許淑華共同為活動宣傳。面對被民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑他近期頻繁前往外縣市，似乎對其他縣市比對台北市還關心，蔣萬安表示，行程都是基於城市交流與產業合作，希望透過彼此借鏡、學習，全面提升農產品、觀光及產業發展。

2026南投巧克力咖啡節將於7月19日至28日在南投福興溫泉遊客中心登場。蔣萬安表示，台北市是咖啡店家密度最高的城市，而南投則是台灣優質咖啡的重要產地，雙方透過咖啡產業及觀光合作，不僅能推廣地方特色，也能創造雙贏局面。

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他指出，南投縣已規劃提供台北市民參加巧咖節專屬優惠，而南投縣民到台北市也將享有相關優惠措施，透過縣市合作與城市交流，造福兩地民眾，並讓農產品、商品及觀光資源全面提升。

對於沈伯洋質疑其經常到外縣市輔選，蔣萬安說明，日前台北市推動營養午餐全面免費及「生生喝鮮奶」政策，因此特別前往雲林縣、彰化縣實地走訪酪農場與畜牧場，了解酪農如何在產地端確保每個環節的安全，從產地到餐桌完整掌握過程，目的就是讓台北市學童能吃得安心、喝得放心。

蔣萬安表示，透過城市交流，不僅能深化產業合作，也能讓各縣市互相借鏡與學習。他強調，相關行程皆與市政推動及政策執行密切相關。

今天除了上午10時到南投出席咖啡節記者會，蔣萬安下午還要接連到草屯的敦和宮、惠德宮參拜。

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