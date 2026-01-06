狂跑廁所驚覺異狀 林岱縈甫過生日卻爆健康亮紅燈

林岱縈健康亮紅燈，導致上場應援頻跑廁所。（翻攝自社群）

樂天女孩林岱縈去年12月底才剛度過38歲生日，但在生日會卻爆出她健康亮紅燈，據悉，她在去年中因為身體出狀況，嚴重到影響生活品質，就醫檢查發現罹患水囊腫，導致她關節疼痛的主因。

林岱縈健康亮紅燈，但其實她早在2022年就曾因椎間盤突出壓迫到神經，導致腰部不適上場跳應援舞，還曾出現右腳抽痛，就醫診治醫生叮嚀她要多休息，但她因為長期跳應援舞，上場應援時聽到音樂，身體就會不由自主動了起來，如今傳出罹患骨內水囊腫，也讓粉絲們擔憂不已。

據悉，林岱縈身為樂天女孩，但幾個月前卻出現頻尿現象，導致工作時勤跑廁所，加上關節疼痛，因而決定就醫檢查，才發現是水囊腫釀禍，去年12月28日過生日時，讓她有感許下「身體健康」的願望。

