狂轉台媒狠酸陸！濱崎步過往超狂事蹟曝 胡錫進嘆：中方損失大

天后濱崎步11月29日在上海的演唱會無預警被喊卡，但她仍舊對著1萬4000個空位唱完全程。

近期中日關係緊張，而中國大陸也對此祭出許多禁令，包括臨時取消多位日本藝人演出，這也讓天后濱崎步11月29日在上海的演唱會無預警被喊卡，但她仍舊對著1萬4000個空位唱完全程，並錄製成影片來安慰粉絲，就連中共黨媒《環球日報》前總編胡錫進見此也發文批評。事後濱崎步也在社群不斷轉發報導她對著空座椅表演的繁體新聞，網友更翻出她過往許多超狂事蹟。

由於日本首相高市早苗提及「台灣有事，即日本有事」，導致中國大陸不滿，中日關係緊張，中國大陸也對此祭出許多禁令，而濱崎步的演唱會就在開唱前無預警喊卡，導致1萬4000名粉絲相當失望，不過濱崎步在當天仍舊敬業地對著空椅子唱完全場，並錄製影片來安慰粉絲。

濱崎步對著1萬4000個空位唱完全程。

對此，中共黨媒《環球日報》前總編胡錫進也在微博發文表示，「中國制裁日本是一步大棋，暫停日本藝人在中國演出，是其中的一部分。老胡堅定支持國家的這個大舉措」。不過他也認為，這一次的對日制裁是長期的，我方應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，而且務盡減少中國機構和公眾的連帶損失。

濱崎步對著1萬4000個空位唱完全程。圖／翻攝自濱崎步IG

胡錫進表示，這次濱崎步上海演唱會在「最後時刻」被取消，本來演唱會的準備工作已經萬事俱備，搭景布置已經完成，售票已經結束，甚至部分觀眾已經從外地抵滬，這種情況下斷然取消中國演出公司違約和前期準備的投入都會產生代價，上海市和交通部門也減少了一塊消費，部分從外地已經提前趕到上海的觀眾撲了空，還有大量已經購票的人，特別是準備從外地去上海的人被打亂了周末計劃，這些合在一起都是中方的損失，「對我方的損失已經可能超過對日方的損失」。

演唱會後濱崎步也在臉書、X和IG分享演唱會的現場照，並寫下，「雖然有14000個空位，但我感受到了來自世界各地粉絲們的滿滿愛意，這絕對是我經歷過的最難忘的演出之一。我由衷地感謝200位中日工作人員、樂團成員和舞者，是他們成就了這場精彩的演出。」並在IG限動不斷轉發她對著空座椅演唱的繁體中文報導，不少粉絲紛紛留言表示，「沒有一個空位，我們的心和靈魂都在這裡，我們堅信我們會在天堂為你們加油助威。我們有超過14000人。雖然我們身處異地，但我們的心永遠無法阻止你們」、「座位雖然空著，但我們的心卻在那裡」。

隨後也有網友在Threads上細數濱崎步過往許多超狂事蹟，「很多人可能不知道，濱崎步當年有多反骨。」原PO指出，在二十多年前的日本社會，而且還是濱崎步事業巔峰時期，但她卻敢主動公開跟長瀬智也的戀情，「在當年當紅的女歌手幾乎是不敢這麼做的」。

此外，原PO還提到，濱崎步在最巔峰之時，她敢直接面對唱片公司，為了恩師松浦勝人公開站台，賭上自己的前途共同進退，「一個不小心失敗，可能就是直接被冷凍、事業全毀。最後的結果，是撼動公司的股價，並成功把松浦勝人推上社長的寶座」，沒想到現在卻看到了，只要濱崎步公開表態支持『一個中國」』不就沒事了這種言論，原PO認為這未免也太不瞭解、也小看了濱崎步。

另一名網友則曬出濱崎步2021年巡演名古屋站的畫面，當時濱崎步演出前表示自己腳部扭傷更骨折，但承諾會如期開唱，當日她全程坐在輪椅上忍痛演出，甚至謝幕時努力的站起來和觀眾道謝，「結束名古屋演唱會後，濱崎步過敏性休克，當場緊急送醫一度陷入昏迷沒有意識，作為一位天后大可以取消演唱會改期舉行，但由於不忍粉絲舟車勞頓的來訪還有所花費的時間和金費！堅持要登台，並且不刪改曲目的從第一首唱到最後一首，這就是濱崎步的精神」。



