狂轟徐巧芯！杜秉澄靚裝出庭賣慘「住工廠」 法官吐槽：你把自己照顧得很好

徐巧芯大姑夫杜秉澄庭外開砲徐巧芯，庭內哭窮賣慘被法官吐槽。侯柏青攝。



國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕涉當詐團水房，一審重判15年、10年，羈押兩年才交保。杜秉澄今天盛裝到高院出庭，在庭外氣勢驚人砲轟徐巧芯，庭內卻賣慘，和被害人調解失敗後，兩度拭淚說自己被押太久了已經破產，只能和父親住工廠。而自家委任律師也不敢挺他，頻頻阻止他簽和解「開芭樂票」，直言他「過年連棉被都買不起」，拜託合議庭「考慮看看」。審判長張惠立秒吐槽，「為什麼要我考慮？你看起來把自己照顧得很好啊！」

廣告 廣告

杜秉澄涉籌組詐團後端水房，並招募學妹吳沂珊及妻子劉向婕、劉向婕摯友林于倫入坑，洗錢超過2700萬元，一審重判杜15年、劉10年，林8年、吳6年，杜秉澄、劉向婕夫婦被收押兩年，高院去年12/5終於裁准杜、劉各以100萬、80萬交保並裝電子腳環。劉向婕母親、徐巧芯婆婆火速幫愛女辦保，唯獨女婿杜秉澄獨留看守所，合議庭後來同意降保50萬元，杜秉澄才交保獲釋。兩人脫身後，杜秉澄回到台南老家，劉向婕則住在屏東父母家，雙方沒有交集。

劉向婕在娘家資助下交保獲釋，並全力拚和解。資料照。李政龍攝

3人調解成功，杜秉澄槓龜

高院今天開庭前先安排4人和7名被害人調解，杜秉澄剪成清爽短髮，穿著帥氣西裝出庭，耗費兩小時後，劉向婕、林于倫和吳沂珊各以25%、25%、10%和到場的被害人達成和解，被分配到償還40%的杜秉澄，調解卻破局。

合議庭開庭後，杜秉澄的委任律師立刻向法官解釋，調解前，他就問過杜秉澄，「敢答應最好做到，如果做不到，當事人呈報給法院就會很難看，開空頭支票的話，對量刑也沒幫助。」他說，杜秉澄在現實上沒有財力應付和解，「除非有人願意賭杜秉澄5年、10年以後東山再起，否則注定是空頭支票。」

審判長張惠立問杜秉澄，這個條件（40%）可以履行嗎？連律師都不願意擔保你了，其委任律師立刻擔心地說，「杜秉澄目前不能簽，不然就是芭樂票了！」杜秉澄當庭哭窮，「我信用破產了，現在和爸爸住在工廠，我被押兩年了，迄今只出來30天，連家裡都還在搬東西，公司戶也沒錢了，雖然我不想為了60幾萬被關15年，但我也不能說謊。」

審判長則說，依照今天達成的（部分被害人）和解條件，劉向婕、林于倫必須在今年5/15一次給付，吳沂珊則訂於7/30一次給付，審判長嚴肅地提醒，必須在宣判前給付才有實益，如果沒付錢，不會影響刑度。

杜秉澄盛裝出庭，審判長還吐槽他。侯柏青攝。

他盛裝，審判長：把自己照顧得不錯

杜秉澄的委任律師再度重申，他之前曾問杜秉澄說，如果比照吳沂珊付一成可以嗎？杜卻說連一成都不行，如果是這樣，押著他來調解就沒有意義，就算調成了，他也拿不出來，所謂「一文錢逼死英雄好漢」，他拜託庭上「考慮看看」。

審判長面露無奈地說，「為什麼要我考慮？杜秉澄看起來，出去以後，把自己照顧得很好啊！」受命法官楊仲農也忍不住問杜秉澄，「你當時強調，出去以後會處理資產，合議庭才讓你交保，你現在講的，都跟之前不一樣，反而是其他被告有意願，態度也比你積極欸！」杜秉澄低聲說，「我的公司有貸款，但那時被押太久了，害我們家3棟房子都沒了，現在就是這樣，我已經盡力了」

受命法官提醒他，「你不只是要給告訴人一個交代，也要給我們（合議庭）一個交代，人家花時間來調解，4成不行的話，要移給其他被告嗎？你的部分可能會讓其他人吸收，你要怎麼處理？40%拿不出來的話，提醒你，你們是共犯結構，有人拿不出來，其他人就可能要先承擔，這不能不提醒。」

杜秉澄的委任律師堅持，拿不出錢就無法成立，杜秉澄聳肩嘆氣，律師還拍肩安慰他說「沒錢就不要硬撐！」杜秉澄突然低頭不語，眼眶泛紅，二度用手抹去眼淚。但妻子劉向婕距離他不到3公尺，卻面無表情，完全沒看他一眼。

杜秉澄在羈押時曾頭塞馬桶自殘。資料照。廖瑞祥攝

曝杜家困境，律師力阻簽和解

杜秉澄的委任律師表示，「分配的趴數是調解委員說的，我到場以後告訴杜秉澄，簽下去的話，就算賣肝、賣腎也得把錢籌出來，但杜秉澄的爸爸現在連3萬元都沒有，恐怕連過年前買棉被的錢也沒有，我已經被洗一次臉了（交保金），難道還要被洗第二次嗎？」

劉向婕的委任律師強調，劉向婕很誠懇，在訴訟外也和其他被害人成立和解，調委要她付25%，她沒有第二句話，金額的部分也沒多問。審判長則認為，如果告訴人給機會願意和3人單獨成立調解（扣掉杜秉澄的40%），可能還是會出現連帶賠償的問題。

林于倫的委任律師表示，他願意賠償25%，但還是採取無罪答辯。吳沂珊的委任律師則表示，因為吳沂珊的涉案程度有差，他才和杜秉澄討論，最後和告訴人協商降為10%，告訴人願意拋棄對吳沂珊的請求權。

幾名被告律師爭相表達意見，但今天到場的7名被害人，有2名當庭甩頭離開，乾脆拒絕和解；但也有4名被害人願意先和劉向婕等3人和解，被害人說，「這樣可以先拿錢過新年。」

杜秉澄的律師強調，法院已定下次4/1調解，杜秉澄這段時間會想辦法籌錢，但總要先有能力才能簽字，希望合議庭能再給杜秉澄一個機會，看他能生出多少錢，盡量努力。全案改訂4/1上午10點10分再開庭，法院屆時將通知另一批被害人，同樣安排庭前先行調解。

高院今天開庭後，達成和解的林于倫和吳沂珊低調從正門離開，反觀劉向婕看到媒體眉頭一皺，在律師陪同下，熟門熟路的從非當事人行走的高院管制門揚長而去，杜秉澄則大方受訪，形成強烈對比。

徐巧芯大姑劉向婕(紅框處)開庭結束後，竟大搖大擺的從非當事人進出的法院管制門開溜。侯柏青攝。

更多太報報導

噁男「偷拍未成年」判4年2月上訴逆轉 最高院大法庭：純拍不適用7年以上重罪

轟徐巧芯「政壇災難」全文曝！杜秉澄：當立委就切割我，心腸很壞「毋加郎」

獨家／徐巧芯大姑夫婦當水房有轉折！「神鬼律師」出庭揭詐團主謀「真身」 人不見了