狂轟黃暐瀚 徐巧芯再諷「虛暐 」、這種人會變來變去

國民黨立委徐巧芯。 圖：黃建豪 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委徐巧芯日前抨擊媒體人黃暐瀚「為了上綠媒捧沈伯洋」、「把身上的中華民國的徽章拿掉，我覺得你黃暐瀚不配」。黃暐瀚今（10日）透過臉書發表三點回應反擊後。徐巧芯也發文再嗆：「真的很虛暐 」、「這種人會變來變去，綠媒收留他的話自己也要小心。」

就徐巧芯不滿護照上的「Republic of China」字樣太小，提案凍結外交部領事事務局的「印刷及製作護照」事務費100萬元。黃暐瀚表示，不喜歡現在的護照，就請徐巧芯在立院提案改正，徐是立委，不是一般老百姓，想換護照封面，請參考2020年前立委陳柏的提案。

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黃暐瀚更稱，他喜歡現在的護照，有「中華民國」，有「Republic of China」，有「TAIWAN」，真好！他愛中華民國，他愛台灣，他身上要不要掛中華民國的徽章？不勞委員操心。

徐巧芯則強調，憲法就叫《中華民國憲法》。護照是代表國家主權的法律文件，大字寫出自己的英文正式國名「Republic of China」是理所當然的事。民進黨政府刻意動手腳、去中華民國化，她身為立委，要求外交部說清楚、講明白，完全是履行監督政府的職責。

徐巧芯說明，11億元的預算凍結100萬元，無刪減，不到1％，且今天正式審查，以主決議的方式請外交部進一步說明，對我國外交事務運作與護照印製完全沒有影響。「中立媒體人在預算審查前造謠，沒幾天就翻車，要不要道歉？」

徐巧芯諷刺稱，平常看某「資深中立媒體人」上節目，胸前那枚中華民國國旗胸章別得比誰都勤，開口閉口也總愛自稱是「中華民國派」。但怎麼一遇到民進黨用政治意識形態搞小動作，把國家法定的英文國名「Republic of China」在護照上縮到幾乎看不見、變成像裝飾花紋一樣時，竟然選擇視若無睹。甚至，還反過來在沒有搞清楚預算審議流程的情況下，指責她「刁難」、「沒出過國」？不支持「Republic of China」，算哪門子的中華民國派？

徐巧芯更嘲諷，「中立媒體人」目前看來已經習得綠營側翼的技能，「只講一半」，看來前途似錦，予以祝福。但這種人會變來變去，綠媒收留的話自己也要小心，哪天情況不對了又會腳底抹油！但這就真的不需要替綠營操心了，這種水平，慢走不送。畢竟不到一年前，自稱最中立的媒體人，在大罷免開票當天預測7席立委被罷免，結果答案是0席。

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