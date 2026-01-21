狂追女收銀員盯哨！台中「海線小開」告白被拒跟騷逾1年 遭判刑6月

記者潘靚緯／台中報導

台中一名從美國留學回國的建設公司小開，對一名賣場女收銀員一見鍾情後展開追求，先是送禮、跟在收銀員身邊，還在臉書以不同帳號私訊告白，時間長達1年，女收銀員多次拒絕仍遭對方騷擾只好提告，一審依跟蹤騷擾罪判刑6個月，可易科罰金，小開不服上訴遭台中高分院駁回，維持原判。

根據起訴書指出，一名建設公司小開在2022年4月，到台中一間賣場購物時，看到在收銀台工作的收銀員外貌姣好，驚為天人，決定展開追求，不斷送禮物討好，甚至在賣場「守株待兔」等待女方下班。當年7月，收銀員透過主管向小開明確表達拒絕，要求停止送禮跟騷擾，但小開不聽，反而更加獻殷勤。

小開找到女收銀員臉書，開始以傳訊息「我從美國回來」、「我家是海線望族」、「要不要約出來見面？」等等，同時傳送自己的照片，甚至更換不同帳號，讓女收銀員不堪其擾。離譜的是，他還冒充女收銀員的朋友，向親友打聽行蹤，讓女收銀員感覺被監視、心生畏懼，忍無可忍只好報警。

一審時小開坦承送禮、傳訊，但否認有騷擾犯意，台中地院認為，雙方互不相識，小開在被拒絕後仍持續送禮、傳私訊長達約兩年，認為已超出正常交友範圍，符合跟騷要件，且辯詞無悔意，判刑六月，可易科罰金。

小開不服提出上訴，表示每兩個月才去一次賣場，否認「盯梢」，若女收銀員真的厭惡追求的私訊，為何不立即封鎖，他因為照顧住院父親、守喪母親，曾有四個月沒去賣場，質疑女收銀員因「愛不到的心態及動機」才報警提告。台中高分院審理後認為，原判量刑並無不當，駁回上訴，維持六月可易科罰金判決，不得再上訴。

