狂開「打鼓哽」、「拚一胎」 盧秀燕元旦升旗自嘲炒氣氛

台中市長盧秀燕主持元旦升旗典禮，這是她市長任期最後一次，心情看似不錯，頻頻開自己的玩笑，提到去年爵士音樂節，在台上打康加鼓的時候，被燈光照到一臉慘白，「打鼓哽圖」在網路瘋傳，時隔多月她再次拿出來自嘲，展現幽默，另外講到生育補助時，盧秀燕說她很想再拚一胎，炒熱現場氣氛。

台中市長盧秀燕，最後一次主持元旦升旗典禮，心情不錯，還自我調侃起來，台中市長盧秀燕：「還是大家要聽我打鼓？」盧秀燕問大家她打鼓好不好，原因就是去年爵士音樂節，她在開幕時表演康加鼓，燈光打太強，把她的臉照得一片慘白，掀起網路熱議。

她除了舊事重提，也拋出今年的施政新目標，要提高生育補助鼓勵大家多生孩子，台中市長盧秀燕：「要不是我太忙你們都太沒志氣，也有點年紀，要不然我真想愛台灣再拚一次。」盧秀燕幽默的說，還想再拚一胎，成功炒熱現場氣氛。

台中市長盧秀燕：「明年的升旗典禮，就是要由下屆新市長來主持。」盧秀燕說要交棒，站在她左右兩邊的，就是已經表態要爭取2026市長提名的立法院副院長江啓臣和立委楊瓊瓔，兩人隔著盧秀燕幾乎沒互動，表情也很嚴肅，全靠盧秀燕一人開自己打鼓和再生一胎的玩笑，讓這場升旗典禮，多點幽默少了點政治味。

