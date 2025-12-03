狂開3225罰單！新北河濱再新增5科技執法 執法地點出爐

新店親情寵物公園人行步道（往碧潭堰方向）。（圖／翻攝畫面）





新北市政府高灘地工程管理處持續加強河濱公園的車輛管制措施。至今已設置22處科技執法點後，為維護市民的河濱遊憩安全與品質，今年再增設5處科技執法設備並展開3個月宣導期，明年2月20日正式執法，全力遏止汽機車違規闖入，保障市民河濱遊憩安全，5處新增科技執法地點曝光。

新北高灘處指出，新北河濱是市民休憩的重要場域，經不斷滾動式檢討，在於違規車輛常出沒節點再增設車牌辨識系統，以遏止違規車輛進入，保障民眾用路安全。

廣告 廣告

蘆洲蘆堤2號陸橋自行車牽引道（往微風運河方向）。（圖／翻攝畫面）

今年度將增設5處科技執法點，分別為新店區親情河濱人行步道、蘆洲區蘆堤2號陸橋、三重區孝碼頭自行車道、中和區遠雄左岸陸橋以及土城區人工濕地自行車道，另取消2處車阻，方便民眾進出，以遏止違規車輛駛於園區。

三重忠孝碼頭自行車道（往台北橋方向）。（圖／翻攝畫面）

高灘處與新北交大統計，今年1至9月，共開出3225件違規罰單，均依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」，開罰新台幣9百元以上，1800元以下罰鍰。

中和遠雄左岸陸橋出入口。（圖／翻攝畫面）

高灘處最後也說，園區為民眾重要休憩活動場所，人潮眾多，且以自行車及行人為主，為維護民眾安全，新北市河濱公園目前已公告禁止微型電動二輪車進入，自明天（115）年1月1日起，科技執法除取締違規汽機外，微電動二輪車違規將一併取締，均依《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第2款規定，裁罰新臺幣3百元至1200元，再次呼籲民眾務必遵守園區進出通行的管理規定，不要心存僥倖，否則傷了荷包，可是得不償失。

土城城林人工濕地自行車道（出入口）。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

中和小吃部暗藏色情！泰女替客人「手工噴發」 遭強勢斷水電

未開收據A走良民證百元申辦費！ 新店2警調職法辦

新莊警處理糾紛！鳴笛閃燈衝現場 遭婦人擊落畫面曝光

