狂開460萬年薪！Google母公司Waymo徵才條件曝：門檻低 內行1句話點破
實習記者藍子瑄／台北報導
Google母公司旗下的自動駕駛Waymo近日悄悄擴大在台招募，釋出多項工程師職缺，其中軟體工程師年薪最高可達新台幣460萬元，消息一出立刻在科技圈掀起熱議。雖然從需求條件來看，應徵門檻不算高，但業界直言，真正的挑戰恐怕集中在後段的面試與測驗，此次招募勢必吸引海內外高手同場競逐。
隸屬於Alphabet體系、同為Google母公司旗下的Waymo，近期在官方招募網站釋出多項台灣工程職缺，顯示布局動作逐步加溫。其中，軟體工程師薪資最受矚目，年薪區間約落在380萬至460萬元之間，引發不少工程師關注。
科技臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」指出，Waymo在台招募的軟體工程師，基本條件僅要求資訊工程或相關科系學士學歷，並具備3年以上軟體開發或Python實務經驗，同時需能以英文與美國團隊溝通。若擁有相關碩士學位、網路或系統經驗，甚至具備國際或亞洲工作背景，則被列為加分項目。
除固定薪資外，Waymo官網也提到，符合資格者有機會參與公司規劃的年度獎金、股權激勵計畫，以及完整的福利方案，整體條件在台灣工程師市場中相當具吸引力。
值得注意的是，Waymo此次也同步開放硬體相關職缺。根據官網資訊，電子驗證工程師年薪約為240萬至290萬元，硬體測試工程師則約220萬至226萬元，雖不及軟體工程師，但仍屬國內高薪水準，也被外界解讀為Waymo在台布局並非短期試水溫，而是朝向軟硬體整合的長期發展。
「科技工作講 Tech Job N Talk」分析指出，國際級科技公司往往只設定最低入門條件，真正的淘汰關卡集中在後續面試與實務測驗階段。表面看似門檻親民，實際上卻可能吸引全球資深工程師同場競爭，「門檻低不代表要求低，而是讓所有高手都有資格進來拚實力。」
消息曝光後，科技圈討論瞬間炸鍋，有人熱血直呼「大家快上」、「我進不去沒關係，各位兄弟快上」，也有人冷靜分析薪資與職位配置，認為評價仍見仁見智。無論如何，Waymo低調擴編、開出高薪搶才，已為台灣自動駕駛與工程人才市場投下一顆震撼彈。
更多三立新聞網報導
早餐店老闆歇業！鐵門卻「長出」1東西 13萬人看哭：這就是台灣人情味
115學測／國文閱讀量破1.3萬字！老師怒轟「喪心病狂」：1分鐘讀140字？
年終只拿3600元好氣！律師揭真相：年終是恩惠 想討回只剩「這招」
115學測／快對答案！數學B不拚手速、陷阱題少「航行定位」跨科考理解
其他人也在看
包吃包住！ 行天宮徵才「月薪最高4萬8」、錄取要神明點頭｜#鏡新聞
農曆年後想要轉職跳槽加薪嗎？最近有網友在人力銀行網站上發現，知名的行天宮在招募宗教服務人員，開出最高 4.8 萬元的月薪，甚至免費提供三餐和住宿。如此優渥的條件引發廣大討論。不過有前員工坦言，這份工作不僅得輪調三個地方，最重要的是得經過神明同意才能入職上班，因此，想領這份薪水可不是人人有機會。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
包吃住！行天宮徵才月薪高達4.8萬 網曝：員旅還去日本
台北行天宮近日開出職缺，月薪最高可達4萬8，且提供免費三餐及住宿，讓不少人表示心動想應徵，但也有網友分享工作現實面，引發眾人熱議。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 152
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 2 小時前 ・ 19
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 234
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 41
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 22 小時前 ・ 232
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 69
謀奪格陵蘭B計畫曝光！川普擬祭「99年租約」+送美籍大禮包
美國總統川普對格陵蘭的政治野心正從構想轉向實際行動。據知情人士透露，川普已指示團隊準備多項方案，計畫在本週舉行的達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）上向歐洲盟友施壓。核心提案包括一項為期99年的長期租約，以及賦予格陵蘭居民類似波多黎各（Puerto Rico）模式的美國公民權，試圖以此作為「甜頭」換取對該島的實質控制權。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 41
嫁周杰倫11年仍熱戀！昆凌觀眾席「來回摸尪大腿」 超甜互動被拍
音樂天王周杰倫跟昆凌結婚11年，育有2子1女，兩人之間的好感情也讓網友羨慕不已。日前，周杰倫飛往澳洲參加澳網公開賽的「一分大滿貫」，昆凌也跟著一起出席，事後兩人在觀眾席看球賽時，甜蜜的互動全都被網友給捕捉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
玻纖布一路缺到2027年！「這5台廠」全面飆漲搶市 缺料風暴燒到蘋果也喊痛！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI算力競賽全面升溫，缺料警報再度拉高層級，這波風暴從記憶體、被動元件一路延燒，如今重心正式落在高階玻纖布。市場指出...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 28
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 4
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 761
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 38
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 1