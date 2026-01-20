狂開460萬年薪！Google母公司Waymo徵才條件曝：門檻低 內行1句話點破

實習記者藍子瑄／台北報導

Google母公司旗下自動駕駛大廠Waymo低調在台徵才，開出最高460萬元年薪，消息曝光後引發科技圈熱議。（圖／翻攝自Waymo網站）

Google母公司旗下的自動駕駛Waymo近日悄悄擴大在台招募，釋出多項工程師職缺，其中軟體工程師年薪最高可達新台幣460萬元，消息一出立刻在科技圈掀起熱議。雖然從需求條件來看，應徵門檻不算高，但業界直言，真正的挑戰恐怕集中在後段的面試與測驗，此次招募勢必吸引海內外高手同場競逐。

隸屬於Alphabet體系、同為Google母公司旗下的Waymo，近期在官方招募網站釋出多項台灣工程職缺，顯示布局動作逐步加溫。其中，軟體工程師薪資最受矚目，年薪區間約落在380萬至460萬元之間，引發不少工程師關注。

廣告 廣告

科技臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」指出，Waymo在台招募的軟體工程師，基本條件僅要求資訊工程或相關科系學士學歷，並具備3年以上軟體開發或Python實務經驗，同時需能以英文與美國團隊溝通。若擁有相關碩士學位、網路或系統經驗，甚至具備國際或亞洲工作背景，則被列為加分項目。

除固定薪資外，Waymo官網也提到，符合資格者有機會參與公司規劃的年度獎金、股權激勵計畫，以及完整的福利方案，整體條件在台灣工程師市場中相當具吸引力。

值得注意的是，Waymo此次也同步開放硬體相關職缺。根據官網資訊，電子驗證工程師年薪約為240萬至290萬元，硬體測試工程師則約220萬至226萬元，雖不及軟體工程師，但仍屬國內高薪水準，也被外界解讀為Waymo在台布局並非短期試水溫，而是朝向軟硬體整合的長期發展。

「科技工作講 Tech Job N Talk」分析指出，國際級科技公司往往只設定最低入門條件，真正的淘汰關卡集中在後續面試與實務測驗階段。表面看似門檻親民，實際上卻可能吸引全球資深工程師同場競爭，「門檻低不代表要求低，而是讓所有高手都有資格進來拚實力。」

消息曝光後，科技圈討論瞬間炸鍋，有人熱血直呼「大家快上」、「我進不去沒關係，各位兄弟快上」，也有人冷靜分析薪資與職位配置，認為評價仍見仁見智。無論如何，Waymo低調擴編、開出高薪搶才，已為台灣自動駕駛與工程人才市場投下一顆震撼彈。

更多三立新聞網報導

早餐店老闆歇業！鐵門卻「長出」1東西 13萬人看哭：這就是台灣人情味

115學測／國文閱讀量破1.3萬字！老師怒轟「喪心病狂」：1分鐘讀140字？

年終只拿3600元好氣！律師揭真相：年終是恩惠 想討回只剩「這招」

115學測／快對答案！數學B不拚手速、陷阱題少「航行定位」跨科考理解

