狂降5折起！The North Face、SALOMON、始祖鳥等，最高再折1200，8款冬季必備單品一次看
一到冬天，真正讓人後悔的從來不是買太多衣服，而是「沒買對」。冷風、下雨、低溫輪番上陣，穿得不夠暖不行，只追求保暖又會顯得笨重、不好看。能同時撐住天氣、兼顧穿搭的單品，才是真正的王者。
這次聖誕特惠5折起，一次集結8款人氣戶外品牌的冬季必備清單，The North Face、SALOMON、始祖鳥、Columbia、Timberland等，各大戶外用品屆霸主品牌。從保暖外套、防水外套、防水鞋到毛帽，各種細節配件，每一樣都能在不論台灣或是國外的寒冬裡依然有型又保暖 。少一件都不完整，多一件都只是浪費。如果今年冬天只想買不會後悔的單品，跟著這篇趁限時聖誕特惠，下殺5折起，許多品牌還能額外領券折價，省上加省，錯過這波真的好可惜。
💥12/24-1/4 戶外品類日 全館狂降5折起 💥
★ 【Timberland】品牌週全館5折起 限量滿2000領券再折300
★ 【Columbia】感謝季保暖鞋服結帳79折 領券最高再折500
★ 【The North Face】冬季精選外套8折 領券最高再折1200
★ 【SALOMON】官方旗艦精選鞋款8折 新客領券滿千再折300
★ 【MAMMUT 長毛象】年終感謝季 精選商品結帳9折
★ 【ARCTERYX 始祖鳥】冬季商品限時結帳88折起
★ 【戶外聯合品牌】戶外神獸聯合狂降84折
戶外品類日 全館狂降5折起 聖誕特惠馬上開搶
1. Timberland 男款化石灰Polartec®抓絨外套|A2M3HCY2
原價$1,470 ↘ 12/24~1/4聖誕特惠$1,380
一到冬天，懂穿的人都知道抓絨層才是保暖關鍵，Timberland這件Polartec®抓絨外套，完全就是冬季戶外穿搭的標準答案。採用高機能面料，很輕但卻能鎖住體溫，不管是冷颼颼的戶外活動，還是日常通勤、露營穿搭都超級實穿。不只單穿就很舒服，外搭防風外套更是冬天萬用組合，再強的寒流來都沒再怕的。最重要的是現在聖誕特惠，滿額還能再折價，趁現在買起來。
2.下殺67折！Columbia 哥倫比亞 女款-保暖防水中筒雪靴(寬楦)-SNOWTROT-黑色 UBK91650BK/JF
原價$4,880 ↘ 12/24~1/4 聖誕特惠$3,231(領券滿3000再折200)
這雙Columbia 哥倫比亞雪靴因為有特殊防水，在台灣走在下雨天、寒流來的街道上都很放心；到了日本、韓國或歐洲，冬天遇到下雪、融雪路面也不怕滲水。穿起來保暖但不悶熱，很適合長時間逛街、拉行李、走景點，而且版型設計也對亞洲腳型非常友善。想找一雙台灣、出國都能穿的防水雪靴，選這雙就對了。正好碰上聖誕特惠，年底或是過年想出國玩雪的，趕快趁下殺67折帶走，滿額還有再折價，超划算。
3.下殺74折！The North Face 官方旗艦 北面女款紫色DRYVENT防水三合一外套｜8ED6BOB
原價$19,800↘ 12/24~1/4聖誕特惠$14,640 (領券滿9900再折1200)
限時74折，領券再折1200。對台灣冬天來說，一件能應付忽冷忽熱、又不怕下雨的外套真的太重要，The North Face三合一外套，就是為了這種變化多端的天氣誕生的。外層可以防風防雨，遇到寒流、下雨通勤完全不慌；內層保暖外套，拆開來後可以應付微涼天氣，合體之後直接應戰國外的下雪天，也完全沒問題。三種穿法，一件就能搞定各種行程。趁這波限時特惠74折，額外令券再折1200，折上加折，今年冬天不管去哪裡，帶這件就對了。
4.限時85折！【ARCTERYX 始祖鳥】Bird Head 輕量美麗諾羊毛帽子.保暖帽.無邊帽.毛線帽/50%美利奴羊毛.保暖透氣防臭/ X000006756 24K黑
原價$1,680↘ 12/24~1/4聖誕特惠$1,412
限時下殺85折。冬天一定不能忽略的就是頭部保暖，一頂保暖的毛帽，可以說是不可或缺。始祖鳥羊毛帽保暖的同時，還能兼顧透氣、防臭，就算長時間戴也不悶不癢，很適合登山、露營、旅行或日常通勤。圖案是經典的始祖鳥，低調卻一眼就知道是什麼品牌，質感直接拉滿，冬天帶毛帽，保暖的同時當然也要兼顧好看。聖誕特惠下殺85折，趁機戴走省荷包。
5.【Mammut 長毛象】Transporter HS Jacket AF Men 日系防水外套 男款 黑色 #1010-31410
原價$11,000 ↘ 12/24~1/4聖誕特惠$9,900
這件長毛象防水外套，完全走一個日系簡約＋硬派機能路線，低調黑色外型，藏著滿滿戶外實力。高防水係數，能有效抵禦冬季強風與雨雪，健行、登山或冬季雨天騎車都離不開它。剪裁俐落、內搭保暖層，對於重視實用性的人來說，這件簡直就是天選防水外套，一穿就能穿好幾年的那種。年末聖誕特惠，把握這波就能更優惠的把長毛象防水外套穿走。
6.限時8折！【Salomon索羅門】X ULTRA 360 GORE-TEX 防水系列鞋款(L47449200/L47687000/L47453200)
原價$5,980 ↘ 12/24~1/4快閃價$4,784
下殺8折，一省就省1千多。寒流濕冷或出國下雪天穿這雙真的有夠穩。說到戶外機能鞋，Salomon榜上有名。尤其這雙還有搭配GORE-TEX防水科技，雨天、泥地、雪地都能保持乾爽，而且鞋底抓地力很強，濕滑地形也能穩穩地走，對冬季戶外活動來說超級重要。另外因為整體偏輕量，所以不會有傳統登山鞋的那種笨重感，穿一整天也不太會累。如果想找一雙超實穿的鞋，這雙Salomon防水鞋你一定會愛，趁聖誕特惠限時下殺，一省就可以省下1千多，新客領券滿千還能再折300，超級划算。
7.限時66折！PALLADIUM SPORTCUFF LT+ VPR WP+橘標輕量防水靴/防水鞋/休閒鞋-男鞋/女鞋 五色任選
原價$4,280 ↘ 12/24~1/4快閃價$2,799
限時殺到66折，省快1千5！最討厭下雨天一腳踩進水窪，下一秒襪子全濕，接下來的一整天都在崩潰邊緣。這雙PALLADIUM防水鞋，就是在拯救每個下雨天的煩躁。主打輕量＋防水，穿起來不笨重，完全可以長時間走路。外型是潮流戶外感，配工裝褲、牛仔褲就很好看，五個顏色可以選，想走低調或是稍微活潑的路線通通有，是一雙晴天、雨天，一年四季都能靠它走遍天下的PALLADIUM輕量防水鞋。重點是現在聖誕特惠殺到66折，一省就省掉1千5，不趁現在太可惜。
8.ADAMOUTDOOR 雙人電熱毯 (ADHB-BD01) 附收納包 (電毯 野營 韓國製 保暖 電熱毯 )
原價$1,990 ↘ 12/24~1/4快閃價$1,660
冬天最幸福的事，就是冷到不想動時，有一條可以直接暖到底的電熱毯。ADAMOUTDOOR雙人電熱毯尺寸夠大，兩個人一起蓋也不擠，不管是在家追劇、露營過夜，還是車宿取暖都超實用。這條ADAMOUTDOOR電熱毯升溫超快、不用等，身體一下就暖起來。韓國製很加分，布料摸起來超軟、超舒服，是那種用過就回不去的保暖神器，適合所有露營族，或是怕冷的人，通通趁現在聖誕特惠打包一條，絕對會忍不住跟親朋好友們推薦，這真的太好用了。
