狂風時速178公里！ 「克莉絲汀」重創伊比利半島

風暴克莉絲汀上週重創西班牙和葡萄牙，下一波風暴又緊接著來襲。（示意圖／Pexels）





風暴克莉絲汀上週重創西班牙和葡萄牙，下一波風暴又緊接著來襲，西班牙當局宣布，部分地區停課，也緊急撤離3千多名居民，更調派軍方人力，協助建造擋土牆。

民眾簡單打包，帶著日常用品在街道涉水前行，淹水深度幾乎到達成人大腿處。葡萄牙居民：「我從來沒見過這樣的情況，從來沒有，這實在太驚人了，我不知道該說什麼。」

葡萄牙居民：「我們居民都很擔心，因為我們停電了，屋頂漏水，這種情況還是頭一次發生。」

冬季風暴克莉絲汀上週重創伊比利半島，葡萄牙和西班牙多地出現嚴重淹水災情。然而災情還沒緩解，新一波風暴李奧納多又接力來襲。葡萄牙薩爾堡市長坎普斯：「整個城市的低窪地區都已淹水，整條河岸地帶全面被洪水吞沒，正在密切監控住在這些區域的居民，評估是否有必要撤離。」

氣象單位預警，風暴李奧納多對葡萄牙與西班牙的影響，恐怕將持續到7日。西班牙方面，已緊急調派軍方人力，協助架設擋土牆，全力防堵南部地區災情擴大。

