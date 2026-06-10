狂風暴雨還沒結束！粉專示警「鋒面並未完全遠離」：這時會再回來

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生活中心／黃依婷報導

鋒面並未完全遠離，預計明天將再度逐漸北上。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（10）日滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，臺灣西半部、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區及南部山區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。對此，氣象粉專也示警，鋒面並未完全遠離。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，梅雨鋒面及主要雲雨帶已持續往東、往南移動，大部分已脫離臺灣，各地雨勢明顯趨緩，今天下午至明天清晨，將是本波降雨的空檔期，不過鋒面並未完全遠離，其中東段持續向東移動，西段則在巴士海峽一帶擺盪，預計明天將再度逐漸北上，並率先接近臺灣南部。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，隨著西南風再度輸送水氣，南部地區降雨機率再度提高，其餘地區則以午後雷陣雨為主，局部地區仍有較大雨勢發生的機會，有持續追蹤預報應該會發現這次降雨空檔出現的時間，以及鋒面再度北上的時程都比前幾天預估來得更早一些。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這也反映出梅雨季天氣系統變化相當快速，即使只有一天左右的差異，預報結果都可能出現明顯調整，因此未來幾天的降雨時程與影響範圍仍有持續修正的可能；台灣颱風論壇也在Threads提醒，午後大多數地方的雨會停下來，早上的狂風暴雨彷彿像是一場夢，但它沒有結束，週末梅雨會再回來。

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