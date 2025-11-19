狂飆15年還沒停！6大科技巨頭包辦4成 美股後市點兵點將

財經中心／師瑞德報導

美股多頭邁入第16年，外資買盤強勁湧入，持股比重突破18%。貝萊德建議長線布局AI概念龍頭ETF如009813，聚焦微軟、Google、亞馬遜等六大科技巨頭，抗震動、拚成長。在高檔震盪盤中，穩健參與美股長期紅利更勝頻繁進出。（示意圖／PIXABAY）

美股多頭行情邁入第16年，儘管市場位處相對高點、短期波動加劇，外資買盤依舊強勢。根據最新數據，外資持股比重已突破18%，創下近年新高，資金動能有望延續至2026年，為美股後市提供支撐。

貝萊德投信指出，美股基本面穩健，尤其在AI應用擴張下，以科技龍頭為核心的企業營運表現持續強勁。在美元指數下跌、美股短暫落後全球股市後，今年上半年外資累計大舉買超2,850億美元；第三季（8至10月）再吸引逾440億美元，顯示資金回流動能仍在。

貝萊德投信基金經理人楊貽甯表示，與其頻繁擇時、承受波段壓力，不如長線布局產業領先企業，透過ETF方式參與市場成長，才有機會穩定獲利。他以「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（009813）為例，該ETF成分股聚焦六大科技巨頭，微軟、Google、亞馬遜、Meta、特斯拉與蘋果，截至11月10日，這些企業佔整體配置比重達43.14%。

「這些龍頭企業不僅擁有強大的技術與品牌優勢，也處於AI浪潮的第一線，具備長線成長潛力與抗波動能力。」楊貽甯指出，即便短線美股漲多修正機率提升，但具基本面支撐的龍頭股，在震盪中仍具相對表現機會。

根據彭博統計，自2009年金融海嘯後，美股已走出逾15年多頭，標普500指數漲幅接近九倍。然而，日內漲跌機率各半，反映出短線操作難度不低。楊貽甯強調，頻繁進出容易錯過主升段，反而提高交易成本與心理壓力。

面對未來政策變化、經濟數據不確定性與地緣政治干擾，貝萊德建議投資人採取長線策略，以美股高品質ETF為核心配置標的，特別是已深度參與AI與科技創新的企業，更有機會分享長期紅利。

