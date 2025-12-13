狂飲33杯酒喝到掛！美男暴斃知名郵輪上「遺體塞冰箱」繼續開

美國加州一名35歲男子維吉爾（Michael Virgil）去年搭乘皇家加勒比（Royal Caribbean）郵輪時，狂飲33杯酒大暴走，被船上員工制伏後暴斃。家屬近日提起不當死亡訴訟，並指控船方將遺體塞進冰箱後繼續航行，無視其未婚妻要求返航訴求。

男子豪飲後暴斃於知名郵輪「 海洋領航者號」 。（圖／翻攝皇家加勒比郵輪官網）

據《紐約郵報》（New York Post）報導，維吉爾去年12月與未婚妻、兒子搭乘海洋領航者號（Navigator of the Seas）前往墨西哥途中，「無限暢飲」地被供應近33杯酒精飲料。維吉爾醉酒後因找不到房間而暴怒，攻擊並威脅要殺害船員及乘客，隨後遭船員壓制。

訴訟文件指出，船員以全身重量壓在維吉爾身上，注射鎮定劑氟哌啶醇（Haloperidol），並對他噴灑多罐胡椒噴霧。洛杉磯郡法醫辦公室的驗屍報告顯示，維吉爾被壓制3分鐘後才被銬上手銬並送往船上醫療中心，當時仍有呼吸。

《每日郵報》取得的驗屍報告，維吉爾的血液酒精濃度為0.182%至0.186%，超過法定駕駛標準的兩倍以上。根據美國國家醫學圖書館資料，血液酒精濃度達到或超過0.40%被視為可能致命，但由於其他併發症，死亡確實會在較低濃度時發生。

維吉爾父親還指控船員將兒子遺體塞進冰箱，無視其未婚妻康妮·阿吉拉爾 (Connie Aguilar) 要求返回加州長灘港的請求，繼續航行。

根據業內人士透露，郵輪配備有隱藏式停屍間供存放死者遺體，這些區域禁止一般乘客進入。《Point Guys》解釋，這些海上停屍間通常呈現為冷藏室，內有架子，通常位於船隻下層甲板靠近食物、酒精及雜項船用物資的儲存空間附近。

專業郵輪歌手達拉·塔克（Dara Tucker）曾於2024年在TikTok上發布驚人披露，警告乘客當郵輪舉辦免費冰淇淋派對時應提高警覺。她聲稱這通常是一個警訊，代表船上死亡人數超過停屍間容量，迫使他們將屍體存放在冷凍庫。

