狂騷擾警察！62天打1188通「110報案專線」超盧男屢勸不聽…付慘痛代價

台北葉姓男子去年無故撥打台北市政府警察局110報案專線，在短短62天內，就撥打1188通，違反社會秩序維護法，遭警方移送。簡易庭法官認為，葉男違序行為明確，連續妨害同一警察機關受理報案專線的公務，經勸阻不聽，裁定1.2萬元罰鍰，可抗告。

裁定書指出，葉男自2025年7月11日至9月13日，在住處無故撥打台北市政府警察局110報案專線，短短62天內，就撥打1188通，經警方勸阻不聽，仍繼續撥打，被警方依違反社會秩序維護法移送。

警方依據，勤務指揮中心受理110報案紀錄單，及撥打110報案專線紀錄、報案電話錄音光碟佐證犯行。

依社會秩序維護法第85條第4款定，按無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰。

綜合相關證據，簡易庭法官認為，葉男違序行為明確，連續妨害同一警察機關受理報案專線的公務，審酌違序手段、行為妨害程度、年齡智識等情狀，將他依無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，裁定1.2萬元罰鍰，可抗告。

