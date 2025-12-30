狂！套圈圈大獎「台積電100股」 網暴動：要押身家

屏東萬丹有夜市攤商，套圈圈大獎擺出台積電100股。（圖／翻攝自爆料公社）





屏東萬丹有夜市攤商，套圈圈大獎擺出台積電100股，吸引民眾紛紛試手氣。100股台積電股票以今天（30日）收盤價是15萬2000元，這個攤商2個月前就在高雄左營萬年季擺過，兩個月來台積電股票創高，成本增加8000元，攤商說目前沒有人套中過，正在等中獎者。這攤不只有大獎台積電零股股票，還有黃金一兩，目前價值16萬8。

夜市套圈圈，大家的圈圈都往同一方向丟。逛夜市民眾：「台積電100股是怎樣啦。」

就是台積電100股這個大獎太吸引人了，價值15萬多，民眾瘋狂討論，是不是應該押身家跟他拚了。民眾：「可以試一下。」

民眾：「放在最後面那個距離，就是跟那個投的，那個投的距離太遠，所以要套中的機會很少。」

有人擔心花大錢，根本套不中白花錢，也有人覺得如果花1、200元有機會得到台積電股票很不錯。這個套圈圈的地點在屏東萬丹夜市，兩個月前也有民眾在高雄左營萬年季看到同一攤。

逛萬年季民眾：「100股是多少，十幾萬。」

當時台積電股價1440元，100股是14萬4000塊，經過兩個月，台積電股價創高，一度來到1530元，今天的收盤價在1520塊，100股是15萬2000元，兩個月這個獎成本增加8000塊，如果套中，老闆真的願意給嗎？

套圈圈老闆：「本身也覺得（股票）也還不錯，因為我舅舅也在證券公司上班這樣子，可以配合。目前是還沒有人中，因為它有一定機率性，只是它機率會比較低，我黃金一兩都在做了，敢擺就要敢出。」

不只有台積電100股大獎，在台積電100股旁邊擺的是黃金一兩的獎項，價值16萬8，比台積電100股還高。老闆說目前大獎只送出過2萬元的洋酒，台積電股票和黃金還等著送出，用台積電和黃金招買氣人氣，看準的是顧客願意以小搏大，願意掏錢試一試。

