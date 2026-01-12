狂！川普維基自介自封「委內瑞拉臨時大總統」

美國總統川普。（圖／美聯社）





美軍對委內瑞拉發動戰略代號「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）行動，出動各式戰機轟炸後,，再由三角洲部隊潛入官邸，生擒委內瑞拉總統馬杜洛，全程在3小時以內完成震驚國際。川普本人似乎對這項武功成就相當自滿，還在自介上自封「委內瑞拉臨時大總統」。

川普在Truth Social上發出一張維基百科的自介截圖，頭銜「委內瑞拉臨時大總統」（Acting president of Venezuela）2026年1月就任，以及第45、47屆美國總統2025年1月就任。

川普轉發維基百科的自介截圖。（圖／翻攝自Truth Socia）

但實際查詢維基百科頁面，並沒有「委內瑞拉臨時大總統」這個頭銜，顯然是有心人士自行改圖，而川普也樂見被冠上這個頭銜，於是將截圖上傳到Truth Social上「自封頭銜」。

實際上委內瑞拉原副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已於6日在軍方的支持下宣布就職，並且宣布優先推動美國與委內瑞拉之間的關係與合作。

川普的超狂舉動除了自封「委內瑞拉臨時大總統」之外，他還在社群上轉發訊息暗示，出生於古巴移民家庭的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將成為下1任古巴領導人。

