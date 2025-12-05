狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高

「麻辣天后」利菁3日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好高」。

利菁曬出「天后們」聚餐照。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

從合照中可見，身穿條紋上衣的利菁站在中央位置，親暱搭著方芳芳的肩膀並對鏡頭微笑，一旁的李翊君比出YA手勢，表情顯得十分自在。前排的葉璦菱、張小燕、張清芳則坐於餐桌旁，三人同樣露出燦爛笑容，畫面溫馨愉快。知名造型師李明川也現身其中。

粉絲留言：「含金量好高啊」。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

貼文曝光後立刻吸引大批網友關注，許多粉絲留言表示「天哪，真的是天后宮」、「真的都是不同領域的天后呀」、「含金量好高啊，羨慕」、「哇塞，真的全都是天后級別的」、「都是超大咖的」。

利菁分享近況。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

李明川也在貼文下方打趣留言說「謝謝天后領我入宮朝聖，謝謝姐姐們的照顧疼愛」。另有網友以幽默口吻形容這場聚會是「八仙過海與王母的蟠桃宴」，還有人稱呼李明川為「天后們和鮮肉」。

