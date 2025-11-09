狂！機車載大水塔趴趴走 下場慘了

高雄有民眾騎車載水塔。（圖／翻攝自爆料公社）





高雄有民眾騎車載水塔，這個銀色水塔長寬都超過一米，停紅燈的時候，後方有民眾看到拍下，直呼台灣機車騎士無極限。

五花大綁綁在身後的是巨大水塔，旁邊騎士看到都驚呆了。這是在高雄三民區建國路三段與澄清路的路口，在停等紅燈時，民眾看旁邊載的不是人，怎麼是一個巨大的銀色水塔，而且這個水塔大到佔據了3／5的空間，民眾將這段影片PO上網，覺得非常誇張。有網友說這是哥背起的是人生的態度。不過這個騎士身體必須往前傾，幾乎沒有座位可以坐，如果是煞車的話非常危險，根本看不到後方視線。

廣告 廣告

事發在11月5日19時45分，在「三民區澄清路與建國路口交通違規案」，本分局未接獲相關報案資料，惟影像中車輛載運物品高度及寬度皆已超出法定限制，已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰，本分局將依相關事證進行舉發。

三民第二分局呼籲，駕駛人載運貨物應確實固定、妥善封閉，且務必遵守相關載運規定，以保障自身及其他用路人安全。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

水塔浮屍身分曝…當2寶爸全靠年邁母接濟

住戶驚見水塔浮屍！180公分拆除工人 溺死140公分水位

醫學院水臭多天！水塔驚見膨脹遺體 屍水已喝3天

