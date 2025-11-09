狂！機車載大水塔趴趴走 高雄警方要開罰

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾近日行經高雄市三民區澄清路與建國路口時，驚見1輛普通機車後座竟載著1個巨大水塔，水塔大到看不到騎士，驚呼台灣騎士沒有極限，不過警方檢視畫面，認為物品高度、寬度已超出規定，依法可開罰300至600元。

據民眾在「爆料公社」臉書社團分享的畫面，可見1個比機車大的巨大水塔被五花大綁載運於機車後座，騎士坐在前座仍能平穩騎車，網友見狀紛紛留言「看過印度的影片我覺得，台灣還有進步的空間」、「自從在胡志明市看過用『美的80』載運全新冰箱後，這都覺得很正常」、「忽然覺得買貨車真的是一件很蠢的一件事情」、「怎麼載著海鯤號馬路上叭叭走」、「沒有機車載不了的東西，只有不會捆貨的駕駛」等。

三民二分局陽明派出所指出，經查案發於11月5日晚上7點多，影像中機車載運物品高度及寬度皆已超出法定限制，違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，可處駕駛人300至600元罰鍰，將依相關事證進行舉發。

