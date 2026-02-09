狂！經典賽社群台灣陣容發布文按讚數遠超日美 網狂刷「兩字」

【記者廖柏璋／綜合報導】今年經典賽3月開打，參賽20國的陣容上周五統一公布，而在經典賽官方FB也PO出各國的陣容，結果台灣隊是唯一按讚數破萬，熱度遠超過其他國家。

經典賽官方FB上周五PO出各隊30人名單，截至目前，中華隊這則已累積上萬人按讚，遙遙領先排名第2美國的2085次以及日本的1377次，而南韓甚至只有743次。

而中華隊這則不但按讚數最高，留言數也是最高，總共有高達829則留言，大約有8成的網友留言都是狂刷「TEAM TAIWAN」兩字。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

獨家｜北車前天橋「有人懸在半空」 警消「4人拉住1人」看了手心都冒汗

